Сьогодні, 30 серпня, о 19:05 в ефір телеканалу СТБ вийшов 25 випуск психологічного реаліті «Супербабуся». Учасниці оцінили методи виховання бабусі-генерала Людмили. Вона тримає своїх онуків у кулаці: збирає їм портфель до школи і не дозволяє гуляти на вулиці самим. Та до чого призведе такий контроль?

Бабуся-генерал Людмила живе разом із сім’єю дочки і весь час проводить з двома онуками. У їхньому домі панують порядок і дисципліна. Героїня переконана: головне, що вона повинна прищепити онукам, ― любов до навчання. Що про такі принципи виховання скажуть суперниці, які вже прийшли до Людмили в гості?

Конкурентки з порога були налаштовані не дуже позитивно, адже Людмила не прийшла на знайомство, тому вони відразу зажадали пояснення. Господиня дому повторила, що не змогла тоді приїхати, бо водила онука на заняття. Однак учасниці розцінили такий учинок як неповагу до себе.

Щоб відволікти суперниць, Людмила запросила їх за стіл, де розповіла, що весь свій вільний час присвячує онукам. Вона контролює їхнє навчання, змушує переписувати домашнє завдання, якщо раптом хлопці допустили помилки або написали некаліграфічно. До того ж бабуся-генерал щодня зустрічає молодшого 10-річного онука зі школи і не дозволяє хлопчикам гуляти на вулиці самим. І це незважаючи на те, що старшому онукові вже 13 років. За зізнанням Людмили, вона боїться, що з ними щось трапиться, адже цей світ сповнений небезпек. До того ж і самі хлопці не бачать у такому контролі нічого поганого. Вони в майбутньому також хочуть жити з батьками і вважають, що в такий спосіб бабуся про них піклується. Однак учасниці не розділили такий підхід до виховання. Їм здалося, що Людмила тисне на хлопчиків своїм авторитетом. До того ж через такий контроль їм буде складно стати самостійними.

Щоб краще розібратися в цій ситуації, суперниці вирішили поспілкуватися з дочкою Людмили ― Наталією. Жінка розповіла, що вважає себе в сім’ї головною і її чоловік не може командувати у квартирі її мами. Також вона зізналася, що не хотіла б жити окремо від мами, адже їй так комфортно і зручно. До того ж Наталія переконана, що в її мами не може бути інших занять, окрім піклування про онуків. Учасниці не стали сперечатися з нею, бо їм здалося, що вона розмовляла з ними трохи агресивно і з притиском.

А чому чоловік бабусі-генерала живе окремо від своєї сім’ї? І які поради вона почує від експерта з питань дитячої вікової психології Дмитра Карпачова? Дивіться всі подробиці в 25 випуску психологічного реаліті «Супербабуся».

