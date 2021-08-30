Сегодня, 30 августа, в 19:05 в эфир телеканала СТБ вышел 25 выпуск психологического реалити «Супербабушка». Участницы оценили методы воспитания бабушки-генерала Людмилы. Она держит своих внуков в ежовых рукавицах: собирает им портфель в школу и не разрешает гулять на улице самостоятельно. Но к чему приведет такой контроль?

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Бабушка-генерал Людмила живет вместе с семьёй дочери и все время проводит с двумя внуками. В их доме царят порядок и дисциплина. Героиня убеждена: главное, что она должна привить внукам, ― любовь к учебе. Что о таких принципах воспитания скажут соперницы, которые уже пришли к Людмиле в гости?

Конкурентки с порога были настроены не очень положительно, ведь Людмила не пришла на знакомство, поэтому они сразу потребовали объяснения. Хозяйка дома повторила, что не смогла тогда приехать, так как водила внука на занятия. Однако участницы расценили такой поступок как неуважение к себе.

Чтобы отвлечь соперниц, Людмила пригласила их за стол, где рассказала, что всё своё свободное время посвящает внукам. Она контролирует их учебу, заставляет переписывать домашние задания, если вдруг парни допустили ошибки или написали некаллиграфично. К тому же бабушка-генерал ежедневно встречает младшего 10-летнего внука со школы и не разрешает мальчикам гулять на улице самостоятельно. И это невзирая на то, что старшему внуку уже 13 лет. По признанию Людмилы, она боится, что с ними что-то случится, ведь этот мир полон опасностей. К тому же и сами внуки не видят в таком контроле ничего плохого. Они в будущем также хотят жить с родителями и считают, что таким образом бабушка о них заботится. Однако участницы не разделили такой подход к воспитанию. Им показалось, что Людмила давит на мальчиков своим авторитетом. К тому же из-за такого контроля им будет сложно стать самостоятельными.

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Чтобы лучше разобраться в этой ситуации, соперницы решили пообщаться с дочерью Людмилы ― Натальей. Женщина рассказала, что считает себя в семье главной и её муж не может командовать в квартире её мамы. Также она призналась, что не хотела бы жить отдельно от мамы, ведь ей так комфортно и удобно. К тому же Наталья убеждена, что у её мамы больше не может быть никаких занятий, кроме как забота о внуках. Участницы не стали спорить с ней, потому что им показалось, что она разговаривала с ними слегка агрессивно и с напором.

А почему муж бабушки-генерала живет отдельно от своей семьи? И какие советы она услышит от эксперта по вопросам детской возрастной психологии Дмитрия Карпачёва? Смотрите все подробности в 25 выпуске психологического реалити «Супербабушка».

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