Сегодня, 31 августа, в 19:05 в эфир телеканала СТБ вышел 26 выпуск психологического реалити «Супербабушка». Участницы оценили методы воспитания бабушки-хозяйки Николаевны. Женщина живет в селе и очень много работает. К труду она также приучает своих детей и внуков. Но есть ли в жизни Николаевны и ее большой семьи еще что-то кроме работы?

Бабушка-хозяйка Людмила Николаевна живет в селе, много времени уделяет работе в огороде, консервации и другим заготовкам. Но главное богатство Людмилы ― большая семья! Героиня воспитала троих детей, а также является бабушкой для семи внуков. Удается ли сохранять близость в такой большой семье?

Николаевна встретила конкуренток в прекрасном настроении и сразу же решила продемонстрировать одно из своих хобби ― виноделие. Она предложила отведать несколько сортов вина и напитков покрепче. А после бабушка-хозяйка похвасталась еще одним хобби ― огромным количеством консервации. Николаевна призналась, что кайфует от работы и от заготовок. Однако соперницы считают, что сегодня уже не обязательно так много работать. Лучше полежать в гамаке и отдохнуть, а все необходимое можно просто купить в магазине. Но Николаевна призналась, что у нее большая семья и дети с внуками постоянно помогают ей по хозяйству. Так что у нее хватает времени на отдых. Хотя, по мнению участниц, работа на огороде не может быть интересна детям.

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Чтобы продемонстрировать соперницам, что ее внуки не нагружены работой, хозяйка познакомила их. Однако ребята показались участницам баловаными. Дети шумели, играли, стреляли из игрушечных пистолетов, мешая взрослым разговаривать. Но Николаевна призналась, что разрешает им баловаться. Она не видит в таком поведении ничего плохого. Хотя конкурентки решили, что бабушка совсем не уделяет внимания внукам. Вместо этого она постоянно работает.

А вот в разговоре со старшими внучками участницы выяснили, что им не нравится работать на огороде. Им больше по душе городская жизнь. А внучка Каролина со слезами на глазах призналась, что давно мечтает заниматься моделированием одежды, но боится, что у нее ничего не получится. Девушка рассказала, что отец не верил в ее успех и говорил, что удел дочери ― работать на огороде с тяпкой. Эту проблему она даже прорабатывала с психологом.

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В откровенном разговоре с участницами Николаевна рассказала, что 35 лет проработала воспитателем в интернате и дети из этого заведения часто приходили к ней домой, а она старалась относиться к ним, как к родным. Участницы восхитились такой позицией бабушки-хозяйки, однако им также показалось, что она много времени уделяла приемным детям, в то время, как ее родные дочери остались обделенными. Так, старшая дочь Николаевны ― Татьяна ― часто занималась с младшими сестричками.

Правда ли, что Николаевна была дважды замужем за преступниками? А также какие советы она услышала от Дмитрия Карпачева? Смотрите все подробности в 26 выпуске психологического реалити «Супербабушка».

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