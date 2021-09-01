Сегодня, 1 сентября, в 19:05 в эфир телеканала СТБ вышел 27 выпуск психологического реалити «Супербабушка». Участницы оценили методы воспитания деловой бабушки Алены. Женщина стала для своей внучки Сони самой близкой подругой, ведь пока ее дочь работает в Мексике, она взяла на себя обязанности по воспитанию девочки. Но хватает ли внучке маминого тепла?

Деловая бабушка Алена всю жизнь была амбициозной женщиной, 20 лет проработала в страховой компании и около 10 лет являлась ее руководителем. Также Алена вырастила двоих детей, а сейчас воспитывает двоих внуков. Более того, участница реалити живет со старшей внучкой, мама которой работает в Мексике. Алена не только является близким другом для девочки, но и прививает ей интеллигентность и порядочность.

Алена встретила конкуренток дома, но не все участницы оценили дизайн квартиры деловой бабушки. Так, Николаевна посчитала ее неуютной, без души. Так же скептически бабушка-хозяйка оценила и профессиональные достижения Алены. По ее мнению, она ― карьеристка, которая всегда шла по головам. К тому же Николаевна обвинила конкурентку в неискренности и высокомерии.

Чтобы отвлечь соперниц от этой темы, Алена рассказала, что сейчас все свое свободное время посвящает внучке. Так получилось, что ее дочь уже семь лет живет и работает в Мексике. Деловая бабушка призналась, что ей было очень сложно отпустить дочь так далеко, но она не могла перечить ей, ведь там для молодой женщины открывались прекрасные перспективы. Однако соперницы считают, что дочь Алены просто не захотела нести ответственность и бросила Соню. К тому же участниц удивил тот факт, что мама до сих пор не забрала ее к себе. Но Алена очень резко отреагировала на нападки. Она считает, что сделала все возможное для того, чтобы внучка спокойно пережила разлуку с мамой, даже однажды давала внучке свою грудь, когда та скучала за мамой.

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В разговоре с Соней участницы выяснили, что у нее с бабушкой прекрасные отношения. Девочка им понравилась. Она занимается танцами, снимает тиктоки. Правда, с учебой у Сони не всегда все получается. Соперницы посоветовали Алене уделять больше времени урокам и обратить особое внимание на внешний вид Сони. По мнению бабушек, девочка одевается слегка откровенно.

Чтобы проверить, сохранилась ли тесная связь у Сони с мамой, участницы решили поговорить по видеосвязи с Алиной. Женщина рассказала, что пока не может забрать дочь к себе, ведь считает, что в Мексике ей будет не так хорошо, как дома с бабушкой. К тому же Алина призналась, что изначально ее переезд был вынужденный ― появилось очень много долгов. Но детали предпочла утаить. Однако абсолютно все соперницы уверены, что Алина ― кукушка, которая оставила дочь маме и сейчас просто наслаждается жизнью.

А почему сын деловой бабушки не видит ничего плохого в том, что его племянница растет без мамы? И какие советы Алена услышит от Дмитрия Карпачева? Смотрите все подробности в 27 выпуске психологического реалити «Супербабушка».

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