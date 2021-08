Сьогодні, 26 серпня, о 19:05 в ефір телеканалу СТБ вийшов 24 випуск психологічного реаліті «Супербабуся». Учасниці оцінили методи виховання останньої конкурентки ― бабусі-дизайнерки Віри. Жінка дуже любить своїх чотирьох онуків і намагається дати їм усе найкраще. Та чи можна величезній родині знайти щастя, живучи в 2-кімнатній квартирі? І чому думка про черговий декрет викликає у Віриної дочки сльози?

Бабуся-дизайнерка Віра зізнається, що шиття ― її пристрасть. Героїня займається пошиттям і легких речей, і верхнього одягу. Учасниця пишається своїми дітьми, а також онуками. Їх у Віри четверо. Зовсім скоро сім’я чекає появи на світ п’ятого малюка. Діти й онуки живуть разом із бабусею. Віра займається їхнім розвитком і вихованням, а також вважає себе супербабусею. Чи погодяться з цим суперниці?

Віра зустріла конкуренток у парку. Саме там вона якраз гуляла зі своїми онуками. Учасницям дуже сподобалися діти: вони були охайні і залюбки йшли на контакт. Бабуся-дизайнерка розповіла, що наразі вся величезна родина проживає у невеличкій 2-кімнатній квартирі, однак, незважаючи на тісноту, всім вистачає місця. Діти допомагають одне одному: прибирають за собою посуд і діляться іграшками. Правда, учасниці не погодилися з такою позицією: на їхню думку, вісім осіб не можуть жити у таких умовах. Адже Віра з чоловіком змушені ділити свою кімнату з онуками, а один із малюків узагалі спить на балконі. До того ж учасниць збентежив бруд у квартирі і відсутність мийки на кухні.

У розмові зі старшою онукою бабусі з’ясували, що дівчинка дуже хотіла б мати свою кімнату, адже зараз у неї є всього одна полиця в шафі, яку вона ділить із братиком. До того ж молодші діти часто малюють у її шкільних зошитах. Але справжнім шоком для суперниць стало зізнання дівчинки в тому, що батько часто б’є дітей по руках за непослух. Учасниці впевнені: так жити не можна.

Щоб розібратися в почутому, вони вирушили на бесіду до вагітної доньки Віри ― Ірини. У свої 29 років вона вже є багатодітною мамою. Жінка зізналася, що мріє вийти на роботу, але незапланована п’ята вагітність поставила на цьому хрест. Ірина розповіла, що її чоловік не думає про контрацепцію і планує завести стільки дітей, скільки їм пошле Бог. Хоча сама Іра від розмов про дітей і аборти просто розплакалася. Учасницям здалося, що вона нещасна.

Свої побоювання конкурентки висловили чоловікові Ірини. Однак він не бачить у цій ситуації нічого поганого і вважає, що готовий стати батьком і десятьох дітей. Правда, всі питання щодо фінансів та купівлі власного житла йому не сподобалися. Учасниці відчули невелику агресію з його боку і не наважилися ставити додаткові запитання.

А чому Віра не приїхала на фінал? І за що бабуся-дизайнерка зажадала від проєкту винагороду в розмірі 200 тисяч гривень? Дивіться всі подробиці в 24 випуску психологічного реаліті «Супербабуся».

