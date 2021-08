Сьогодні, 25 серпня, о 19:05 в ефір телеканалу СТБ вийшов 23 випуск психологічного реаліті «Супербабуся». Учасниці оцінили методи виховання б’юті-бабусі Наталії. Жінка досягла значного успіху в професійному плані. Також багато уваги вона приділяє здоров’ю і фізичним вправам. До цього ж вона привчає своїх дітей та онучку. Ось тільки до чого може призвести відмова Наталії лікувати дитину ліками?

Б’юті-бабуся Наталія ― ​​відома в Україні майстриня перукарського мистецтва. Вся її сім’я також працює у сфері краси. Діти подарували бабусі трьох онуків. Здоровий спосіб життя дуже важливий для сім’ї, вони правильно харчуються і займаються спортом.

І щоб довести це, б’юті-бабуся запросила конкуренток не до себе додому, а в парк ― на тренування. Суперниці з ентузіазмом узялися виконувати всі вправи, проте бабуся-хіпстерка Олена зізналася, що ніколи так не починала би свій ранок. Однак б’юті-бабуся впевнена у зворотному: вона не уявляє свого життя без спорту і правильного харчування. До цього Наталя привчає і свою сім’ю. Навіть її 9-річна онучка іноді голодує разом із бабусею і у своєму юному віці часто відмовляється від шкідливих продуктів. Наталя впевнена, що, тільки дотримуючись таких правил, можна стати здоровим. Ба більше, бьюті-бабуся зізналася, що не ходить по лікарях, лікується народними методами і не вірить в існування коронавірусу. Однак не всі суперниці погодилися з такою думкою. Вони впевнені, що медицина ― це добре, а ось те, що Наталя не бажає лікувати онучку за допомогою доказової медицини, ― безвідповідально.

Під час розмови з 9-річною Владою учасниці з’ясували, що дівчинка дуже любить свою маму і бабусю. Вона мріє в майбутньому стати перукаркою. А ще ― іноді сумує за татом, хоча час від часу бачиться з ним. Щоб з’ясувати, що стало причиною розлучення Наталиної дочки зі своїм чоловіком, учасниці вирушили до б’юті-бабусі.

Наталя розповіла, що, на жаль, її дочка розійшлася з батьком Влади за день до весілля. А причиною тому послужили сварки і фізичне насильство: чоловік підняв на Діану руку. Однак, на превеликий подив суперниць, Наталія не стала виправдовувати поведінку своєї тоді ще вагітної доньки. Вона впевнена, що в кожному конфлікті винуваті двоє. Така позиція трохи збентежила учасниць. Так, бабуся майбутньої зірки Ната зізналася, що в будь-якій ситуації буде на боці своїх дітей. І б’юті-бабуся згодна з такою думкою. Саме тому зараз вона проходить спеціальний практикум «Берегиня роду», мета якого ― налагодити особисте життя всіх членів сім’ї. Ось тільки навіщо Наталя займається цим, якщо її дочка заміжня? А також чому б’юті-бабуся з чоловіком були змушені залишити свою доньку-підлітка і виїхати в Іспанію? Дивіться всі подробиці в 23 випуску психологічного реаліті «Супербабуся».

