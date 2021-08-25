Сегодня, 25 августа, в 19:05 в эфир телеканала СТБ вышел 23 выпуск психологического реалити «Супербабушка». Участницы оценили методы воспитания бьюти-бабушки Натальи. Женщина достигла значительного успеха в профессиональном плане. Также много внимания она уделяет здоровью и физическим упражнениям. К этому же она приучает своих детей и внучку. Вот только к чему может привести отказ Натальи лечить ребенка лекарствами?

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Бьюти-бабушка Наталья ― известный в Украине мастер парикмахерского искусства. Вся ее семья также работает в сфере красоты. Дети подарили бабушке троих внуков. Здоровый образ жизни очень важен для семьи, они правильно питаются и занимаются спортом.

И чтобы доказать это, бьюти-бабушка пригласила конкуренток не к себе домой, а в парк ― на тренировку. Соперницы с энтузиазмом принялись выполнять все упражнения, однако бабушка-хипстер Елена призналась, что никогда бы так не начинала свое утро. Но бьюти-бабушка уверена в обратном: она не представляет свою жизнь без спорта и правильного питания. К этому Наталья приучает и свою семью. Даже ее 9-летняя внучка иногда голодает вместе с бабушкой и в своем юном возрасте часто отказывается от вредных продуктов. Наталья уверена, что только придерживаясь таких правил, можно стать здоровым. Более того, бьюти-бабушка призналась, что не ходит по врачам, лечится народными методами и не верит в существование коронавируса. Однако не все соперницы согласились с таким мнением. Они уверены, что медицина ― это хорошо, а вот то, что Наталья не желает лечить внучку с помощью доказательной медицины ― безответственно.

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Во время разговора с 9-летней Владой участницы выяснили, что девочка очень любит свою маму и бабушку. Она мечтает в будущем стать парикмахером. А еще ― иногда скучает за папой, хотя время от времени видится с ним. Чтобы выяснить, что стало причиной развода дочери Натальи со своим мужем, участницы отправились к бьюти-бабушке.

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Наталья рассказала, что, к сожалению, ее дочь разошлась с отцом Влады за день до свадьбы. А причиной тому послужили ссоры и физическое насилие: мужчина поднял на Диану руку. Однако, к большому удивлению соперниц, Наталья не стала оправдывать поведение своей тогда еще беременной дочери. Она уверена, что в любом конфликте виноваты двое. Такая позиция немного обескуражила участниц. Так, бабушка будущей звезды Ната призналась, что в любой ситуации будет на стороне своих детей. И бьюти-бабушка согласна с таким мнением. Именно поэтому сейчас она проходит специальный практикум «Берегиня рода», цель которого ― наладить личную жизнь всех членов семьи. Вот только зачем Наталья занимается этим, если ее дочь замужем? А также почему бьюти-бабушка с мужем были вынуждены оставить свою дочь-подростка и уехать в Испанию? Смотрите все подробности в 23 выпуске психологического реалити «Супербабушка».

Video: «Супербабушка» выпуск 23 от 25.08.2021: Без лекарств, но с голоданием ― чему учит свою внучку бьюти-бабушка Наталья? Супербабушка выпуск 23: Натальи много внимания уделяет здоровью и физическим упражнениям. К этому же она приучает своих детей и внучку. Вот только к чему может привести отказ Натальи лечить ребенка лекарствами?

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