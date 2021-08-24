Сегодня, 24 августа, в 19:05 в эфир телеканала СТБ вышел 22 выпуск психологического реалити «Супербабушка». Участницы оценили методы воспитания бабушки-хипстера Елены. Она считает, что жить нужно себе в удовольствие, и к этому приучает и внуков. Но почему тогда она боится надолго оставаться с детьми?

Бабушка-хипстер Елена воспитывает внука и внучку. Она не устанавливает детям жестких рамок, не ограничивает их свободу. Бабушка наслаждается жизнью и тому же учит своих внуков. Елена старается быть на подхвате, но большинство времени уделяет себе. Сохраняется ли при этом близость в семье? В этом разбирались соперницы.

Елена встретила конкуренток неординарно ― с топором в руках. Прежде чем зайти в дом, участницы должны были нарубить дров. Такой креатив пришелся им по вкусу, ровно так же, как и дом-крепость бабушки-хипстера. На ярких сине-красных стенах было очень много картин и других безделушек. Конкурентки были немного удивлены увиденным, а история о том, что в доме могут иногда находиться змеи, ящерицы и летучие мыши, и вовсе лишила некоторых из них дара речи. Но сама Елена считает, что человек должен жить в гармонии с природой. Именно к этому она приучает своих внуков, вместе с которыми часто копает червяков и изучает человеческие скелеты.

Чтобы поближе познакомиться с детьми бабушки-хипстера, участницы вышли на улицу. Именно там для них зять Елены вместе со своей группой сыграл рокерские песни. Но умиление соперниц вызвало то, что после выступления маленький внук Теодор также специально для бабушек сыграл на барабанах.

В разговоре с участницами дочь Елены поведала, что ее мама сейчас проводит с внуками мало времени. Все дело в том, что бабушка-хипстер очень тревожится о своем здоровье и переживает, что с ней, да и с внуками ― тоже, может что-то случиться.

Елена призналась, что такие мысли стали посещать ее после того, как два года назад у нее на руках умер муж, у которого случился инфаркт. Она очень тяжело переживала потерю и, чтобы хоть как-то привести себя в ресурсное состояние, на 8 месяцев уехала на Корсику. Именно после этого Елена потеряла тесный контакт с внуками. Она призналась, что ей сложно проводить с детьми много времени.

Какие отношения сложились у Елены с сыном? Почему она одевала его в детстве, как девочку? И какую травму тем самым нанесла мужчине? А также какие советы бабушка-хипстер услышала от Дмитрия Карпачева? Смотрите все подробности в 22 выпуске психологического реалити «Супербабушка».

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