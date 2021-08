Сьогодні, 24 серпня, о 19:05 в ефір телеканалу СТБ вийшов 22 випуск психологічного реаліті «Супербабуся». Учасниці оцінили методи виховання бабусі-хіпстерки Олени. Вона вважає, що жити потрібно собі на втіху, і до цього також привчає онуків. Та чому тоді Олена боїться надовго залишатися з дітьми одна?

Бабуся-хіпстерка Олена виховує онука та онучку. Вона не встановлює дітям жорстких рамок, не обмежує їхню свободу. Бабуся насолоджується життям і того ж навчає своїх онуків. Олена намагається бути на підхваті, але більшість часу приділяє собі. Чи зберігається при цьому близькість у родині? У цьому розбиралися суперниці.

Олена зустріла конкуренток неординарно ― із сокирою в руках. Перш ніж зайшти в дім, учасниці повинні були нарубати дров. Такий креатив припав їм до душі, як і будинок-фортеця бабусі-хіпстерки. На яскравих синьо-червоних стінах було дуже багато картин та інших дрібничок. Учасниці були трохи здивовані побаченим, а історія про те, що в будинку можуть іноді знаходитися змії, ящірки і кажани, позбавила декого з них дару мови. Проте Олена вважає, що людина повинна жити в гармонії з природою. Саме до цього вона привчає своїх онуків, разом з якими часто копає хробаків і вивчає людські скелети.

Щоб ближче познайомитися з дітьми бабусі-хіпстерки, учасниці вийшли на вулицю. Саме там для них зять Олени разом зі своїм гуртом грав рокерських пісні. Та розчулення в них викликало те, що після виступу маленький онук Теодор також спеціально для бабусь зіграв на барабанах.

У розмові з суперницями дочка Олени розповіла, що її мама наразі проводить з онуками мало часу. Річ у тому, що бабуся-хіпстерка дуже тривожиться про своє здоров’я і переживає, що з нею, та й з онуками ― теж, може щось трапитися.

Олена зізналася, що такі думки стали навідувати її після того, як два роки тому в неї на руках помер чоловік, у якого стався інфаркт. Вона дуже важко переживала втрату і, щоб хоч якось привести себе в ресурсний стан, на 8 місяців поїхала на Корсику. Саме після цього Олена втратила тісний контакт з онуками. Вона визнала, що їй важко проводити з дітьми багато часу.

Які стосунки склалися в Олени з сином? Чому вона одягала його в дитинстві, як дівчинку? І яку травму тим самим завдала чоловікові? А також які поради бабуся-хіпстерка почула від Дмитра Карпачова? Дивіться всі подробиці в 22 випуску психологічного реаліті «Супербабуся».

