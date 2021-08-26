Сегодня, 26 августа, в 19:05 в эфир телеканала СТБ вышел 24 выпуск психологического реалити «Супербабушка». Участницы оценили методы воспитания последней конкурентки ― бабушки-дизайнера Веры. Женщина души не чает в своих четверых внуках и старается дать им все самое лучшее. Но можно ли огромной семье обрести счастье, живя в 2-комнатной квартире? И почему мысль об очередном декрете вызывает у дочери Веры слезы?

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Бабушка-дизайнер Вера признается, что шитье ― ее страсть. Героиня занимается пошивом и легких вещей, и верхней одежды. Она гордится своими детьми, а также внуками. Их у Веры четверо. Совсем скоро семья ожидает появления на свет пятого малыша. Дети и внуки живут вместе с бабушкой. Вера занимается их развитием и воспитанием, а также считает себя супербабушкой. Согласятся ли с этим соперницы?

Вера встретила конкуренток в парке. Именно там она как раз гуляла со своими внуками. Участницам очень понравились малыши: они выглядели опрятными и с удовольствием шли на контакт. Бабушка-дизайнер рассказала, что сейчас вся огромная семья проживает в небольшой 2-комнатной квартире, однако, несмотря на тесноту, всем хватает места. Дети помогают друг другу: убирают за собой посуду и делятся игрушками. Правда, соперницы не согласились с такой позицией: по их мнению, восемь человек не могут жить в таких условиях. Ведь Вера с мужем вынуждены делить свою комнату с внуками, а один из малышей и вовсе спит на балконе. К тому же участниц смутила грязь в квартире и отсутствие мойки на кухне.

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В разговоре со старшей внучкой бабушки выяснили, что она очень хотела бы иметь свою комнату, ведь сейчас у нее есть всего одна полка в шкафу, которую она делит с братиком. К тому же младшие дети часто рисуют в ее школьных тетрадях. Но настоящим шоком для соперниц стало признание девочки в том, что отец частенько бьет детей по рукам за непослушание. Участницы уверены: так жить нельзя.

Чтобы разобраться в услышанном, конкурентки отправились на беседу к беременной дочери Веры ― Ирине. В свои 29 лет она уже является многодетной мамой. Женщина призналась, что просто мечтает выйти на работу, но незапланированная пятая беременность поставила на ее мечте крест. Ирина рассказала, что ее муж не желает предохраняться и планирует завести столько детей, сколько им пошлет Бог. Хотя сама Ира от разговоров о детях и абортах попросту расплакалась. Участницам показалось, что она несчастна.

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Свои опасения конкурентки высказали мужу Ирины. Однако мужчина не видит в сложившейся ситуации ничего плохого и считает, что готов стать отцом и десятерых детей. Правда, все вопросы относительно финансов и покупки собственного жилья ему не понравились. Участницы почувствовали небольшую агрессию со стороны мужчины и не решились задавать дополнительные вопросы.

А почему Вера не приехала на финал? И за что бабушка-дизайнер потребовала от проекта вознаграждение в размере 200 тысяч гривен? Смотрите все подробности в 24 выпуске психологического реалити «Супербабушка».

Video: «Супербабушка» выпуск 24 от 26.08.2021: Кровать на балконе и слезы из-за декрета ― как живет семья бабушки-дизайнера Веры? Супербабушка выпуск 24: Может ли огромная семья обрести счастье, живя в 2-комнатной квартире? И почему мысль об очередном декрете вызывает у дочери Веры слезы?

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