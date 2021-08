Сьогодні, 19 серпня, о 19:05 в ефір телеканалу СТБ вийшов 20 випуск психологічного реаліті «Супербабуся». Учасниці оцінили методи виховання бабусі за викликом Ольги. Вона впевнена, що не повинна роздавати поради своїм дітям, а допомагати їм треба лише в тому разі, якщо про це попросять. Та чи збережуться за такого підходу дружні стосунки в родині?

Ольга виховала двох дітей, які подарували їй трьох онуків. Вона не може всидіти на місці: займається танцями, плетінням, вишиванням, волонтерством і ще багато чим. Героїня називає себе бабусею за викликом, бо допомагає дітям лише тоді, коли її про це просять. Що про таку тактику скажуть суперниці?

Бабуся за викликом зустріла гостей у чудовому настрої. Вона відразу ж продемонструвала конкуренткам усі свої таланти: танці, спів, вишивання і декупаж. Ольга впевнена, що в кожної людини мають бути свої інтереси. Однак учасниці не оцінили її талантів. Також їх збентежила та кількість захоплень, які є в Ольги. На їхню думку, бабуся повинна більше часу приділяти не собі, а онукам, адже, якщо цього не робити, то можна втратити ту ниточку, яка пов’язує її з дітьми та онуками.

Проте бабуся за викликом упевнена в зворотному. Вона вважає, що в її онуків повно своїх інтересів і наразі вони вже не потребують її уваги, як раніше. До слова, Ольга зізналася, що коли жила в Житомирі, онуки гостювали в неї місяцями. А після переїзду до Києва (а на цьому наполягли діти Ольги) вона намагається не влазити в приватне життя своєї родини. Натомість бабуся за викликом зосередила свою увагу на особистих захопленнях. Однак суперниці впевнені: Ольга повинна залучати онуків у своє життя і просити їх про допомогу.

У розмові зі старшим онуком Ольги учасниці з’ясували, що хлопець ніби й не проти проводити з бабусею більше часу, але не знає, як правильно це робити. А ось старший син Ольги впевнений, що вона просто повинна виконувати свою функцію — в міру необхідності доглядати за онуками. При цьому він зазначив, що спеціально для цієї мети перевіз маму з Житомира до Києва, навіть незважаючи на те, що вона цього не хотіла. Суперницям не сподобалася така категоричність чоловіка: вони вважають це егоїзмом. Конкурентки впевнені, що діти повинні враховувати інтереси батьків, радитися з ними і прислухатися до їхньої думки. Проте на думку Ольги, така позиція свідчить про несамостійність дітей. До того ж зараз вона щаслива і її все влаштовує.

Чому донька Ольги не приїхала на зйомки, щоб підтримати маму? І які поради бабуся за викликом почула від Дмитра Карпачова? Дивіться всі подробиці в 20 випуску психологічного реаліті «Супербабуся».

