Сьогодні, 18 серпня, о 19:05 в ефір телеканалу СТБ вийшов 19 випуск психологічного реаліті «Супербабуся». Учасниці оцінили методи виховання бабусі-кар’єристки Вікторії. Вона вважає своїх онуків головним проєктом у житті і сама вчить їх мистецтва маніпуляції. Та до яких трагічних наслідків може призвести таке виховання?

Більше на тему: «Супербабуся» випуск 18 від 17.08.2021: Невже дочка казкової бабусі Інни змінила віросповідання, щоб позбутися контролю мами?

Амбітна бабуся Вікторія звикла досягати поставлених цілей і створювати успішні проєкти. Жінка виховала двох доньок і сьогодні своїм головним проєктом називає трьох улюблених онуків. Вона вважає, що ключовий секрет виховання — робити це професійно, тому вивчила різні методики. Та чи працюють вони на практиці? У цьому розбиралися конкурентки.

Вікторія зустріла суперниць у повній бойовій готовності. Вона показала свою величезну квартиру і розповіла, що раніше жила в Чернігові, але потім кинула роботу (Вікторія обіймала доволі високу посаду) і вирішила переїхати в столицю в пошуках кращого життя. Бабуся-кар’єристка зізналася, що протягом трьох років працювала, як кінь, зате змогла придбати квартиру й перевезти до Києва всю свою сім’ю. Учасниці оцінили прагнення Вікторії до кращого життя, але завважили, що квартира, у якій зараз проживає героїня, — трохи занедбана. Однак сама господиня дому вважає, що суперниці їй просто заздрять і саме тому критикують.

Більше на тему: «Супербабуся» випуск 17 від 16.08.2021: Невже сучасна бабуся Галина виганяє своїз дітей із дому

Щоб довести, що завжди досягає бажаного, Вікторія познайомила суперниць з онуками. Вона зізналася, що вважає дітей своїм головним проєктом і її мета — виховати їх успішними. До слова, бабуся уточнила, що для цього їй зовсім необов’язково їх любити. Головне — бути професіоналом своєї справи. Саме тому всі троє онуків, незважаючи на опір, з п’яти тижнів відвідують басейн. Бабуся впевнена, що краще знає, що потрібно дітям, адже малюки у своєму віці не можуть оцінити всю користь плавання. Та ще більше Вікторія пишається тим, що сама навчає дітей мистецтва маніпуляції. Вона зізналася, що просто в захваті від того, що її 4-річна онучка вже вміє правильно маніпулювати батьками. До того ж бабуся-кар’єристка переконана, що має повне право скасовувати покарання батьків, адже вона точно знає, як вчинити. Однак суперниці категорично не згодні з таким підходом до виховання. На їхню думку, такою поведінкою Вікторія усвідомлено підриває авторитет батьків. До того ж вони впевнені, що в майбутньому діти так само маніпулюватимуть і Вікторією.

Більше на тему: «Супербабуся»: Сучасна бабуся, казкова бабуся, бабуся-кар’єристка і бабуся за викликом — учасниці п’ятого тижня проєкту

І своїм словами учасниці знайшли підтвердження після знайомства з її доньками. Дівчата розповіли, що у стосунках одна з одною також часто вдаються до маніпуляції. До того ж суперницям не сподобалося те, що доньки називали свого батька флегмою. На думку конкуренток, Вікторія не зважає на думку оточення і завжди хоче бути на першому місці.

Чому під час вечері бабуся-кар’єристка вказала учасницям на двері? І які поради Вікторія почула від Дмитра Карпачова? Дивіться всі подробиці в 19 випуску психологічного реаліті «Супербабуся».

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.