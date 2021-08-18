Сегодня, 18 августа, в 19:05 в эфир телеканала СТБ вышел 19 выпуск психологического реалити «Супербабушка». Участницы оценили методы воспитания бабушки-карьеристки Виктории. Она считает своих внуков главным проектом в жизни и сама учит их искусству манипуляции. Но к каким трагическим последствиям может привести такое воспитание?

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Амбициозная бабушка Виктория привыкла достигать поставленных целей и создавать успешные проекты. Она воспитала двоих дочерей и сегодня своим главным проектом называет троих любимых внуков. Героиня выпуска считает, что ключевой секрет воспитания — делать это профессионально, поэтому изучила различные методики. Но работают ли они на практике? В этом разбирались конкурентки.

Виктория встретила соперниц в полной боевой готовности. Она показала свою огромную квартиру и рассказала, что раньше жила в Чернигове, но потом бросила работу (Виктория занимала достаточно высокую должность) и решила переехать в столицу в поисках лучшей жизни. Бабушка-карьеристка призналась, что на протяжении трех лет пахала, как лошадь, зато смогла купить квартиру и перевезти в Киев всю свою семью. Участницы оценили её стремление к лучшей жизни, но отметили, что квартира, в которой сейчас проживает Виктория, — неухоженная. Однако сама хозяйка дома считает, что соперницы ей просто завидуют и именно поэтому критикуют.

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Чтобы доказать, что она всегда добивается желаемого, Виктория познакомила соперниц с внуками. Она призналась, что считает детей своим главным проектом и ее цель — воспитать их успешными. К слову, бабушка уточнила, что для этого ей совсем не обязательно их любить. Главное — быть профессионалом своего дела. Именно поэтому все трое внуков, несмотря на сопротивление, с пяти недель посещают бассейн. Бабушка уверена, что лучше знает, что нужно детям, ведь малыши в силу своего юного возраста не могут оценить всю пользу плавания. Но еще больше Виктория гордится тем, что сама учит их искусству манипуляции. Она призналась, что просто в восторге от того, что ее 4-летняя внучка уже умеет правильно манипулировать родителями. К тому же бабушка-карьеристка убеждена, что имеет полное право отменять наказание родителей, ведь она точно знает, как поступить. Однако соперницы категорически не согласны с таким подходом к воспитанию. По их мнению, таким поведением Виктория осознанно подрывает авторитет родителей. К тому же они уверены, что в будущем дети также будут манипулировать и Викторией.

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И своим словам участницы нашли подтверждение после знакомства с её дочерьми. Девушки рассказали, что в отношениях друг с другом также часто прибегают к манипуляции. К тому же соперницам не понравилось то, что дочери называли своего отца флегмой. По мнению конкуренток, Виктория не считается с мнением окружающих и всегда хочет быть на первом месте.

Почему во время ужина бабушка-карьеристка указала участницам на дверь? И какие советы она услышала от Дмитрия Карпачева? Смотрите все подробности в 19 выпуске психологического реалити «Супербабушка».

Video: «Супербабушка» выпуск 19 от 18.08.2021: Авторитаризм и манипуляция — чему учит своих внуков бабушка-карьеристка Виктория? Супербабушка выпуск 19: Виктория считает своих внуков главным проектом в жизни и сама учит их искусству манипуляции. Но к каким трагическим последствиям может привести такое воспитание?

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