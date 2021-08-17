Сегодня, 17 августа, в 19:05 в эфир телеканала СТБ вышел 18 выпуск психологического реалити «Супербабушка». Участницы оценили методы воспитания сказочной бабушки Инны. Она уверена, что вырастила прекрасных детей. Но почему соперницам показалось, что младшая дочь сменила веру, только чтобы уйти от маминого контроля?

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Инна — сказкотерапевт. Вместе с супругом героиня выпуска вырастила двух дочерей, а также воспитывает четырех внуков. Несмотря на то, что внуки не живут с бабушкой, она прививает им честность, порядочность, справедливость, умение отстаивать свое мнение и напоминает им, что в жизни всегда есть место сказке. Согласятся ли с такой тактикой соперницы Инны?

Сказочная бабушка встретила конкуренток в полной боевой готовности — в чалме и с книгами. Она с таким наслаждением рассказывала о своей профессиональной деятельности, так восхищалась своими достижениями и успехами, что это вызвало неоднозначную реакцию у соперниц. Им показалось, что Инна живет в своем собственном мире, а ее сказки — попытка убежать от действительности.

Сказочная бабушка так много рассказывала о своих внуках и их развитии не по годам, что участницы не могли не проверить ее слова. Но сделать это им не удалось: Инна не давала возможности внукам высказать свое мнение. К тому же, прежде чем что-то сказать, мальчики искали одобрение бабушки. Но в личной беседе участницы все же выяснили, что ребята не читали сказки, которые пишет их бабушка. Более того, гостьям показалось, что внуки Инны зажаты и побаиваются бабушку. Ведь, если они случайно разобьют, например, вазон, вынуждены будут за него заплатить. Соперницы не разделили такие методы воспитания. Они предположили, что Инна стремится все контролировать.

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Чтобы разобраться в этом вопросе, а также выяснить, что на самом деле стало причиной смены вероисповедания младшей дочери Инны, конкурентки вызвали сказочную бабушку на откровенный разговор. Хозяйка дома призналась, что не предполагала таких кардинальных перемен в жизни дочери, ведь у нее не было предпосылок к этому. Как оказалось, девушка добровольно приняла ислам и лишь потом вышла замуж за араба и уехала жить в Абу-Даби. К слову, сама она во время разговора по скайпу призналась, что у нее прекрасные отношения со свекровью, даже лучше, чем с родной мамой. А все потому, что девушка не ощущает такого сильного контроля и давления со стороны родителей мужа.

Что ответит участницам Инна на обвинение в безэмоциональности? А также какие советы сказочная бабушка услышит от эксперта по вопросам детской возрастной психологии Дмитрия Карпачева? Смотрите все подробности в 18 выпуске психологического реалити «Супербабушка».

Video: «Супербабушка» выпуск 18 от 17.08.2021: Неужели дочь сказочной бабушки Инны сменила вероисповедание, чтобы избавиться от контроля мамы? Супербабушка выпуск 18: Инна уверена, что вырастила прекрасных детей. Но почему соперницам показалось, что младшая дочь сменила веру, только чтобы уйти от маминого контроля?

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