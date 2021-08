Сьогодні, 17 серпня, о 19:05 в ефір телеканалу СТБ вийшов 18 випуск психологічного реаліті «Супербабуся». Учасниці оцінили методи виховання казкової бабусі Інни. Вона впевнена, що виростила прекрасних дітей. Та чому суперницям здалося, що молодша дочка змінила віру, щоб утекти від маминого контролю?

Інна — казкотерапевткиня. Разом із чоловіком героїня випуску виростила двох дочок, а також виховує чотирьох онуків. Незважаючи на те, що онуки не живуть із бабусею, вона прищеплює їм чесність, порядність, справедливість, уміння обстоювати свою думку і нагадує їм, що в житті завжди є місце казці. Чи погодяться з такою тактикою суперниці Інни?

Казкова бабуся зустріла конкуренток у повній бойовій готовності — у чалмі і з книгами. Вона з такою насолодою розповідала про свою професійну діяльність, так захоплювалася своїми досягненнями й успіхами, що це викликало неоднозначну реакцію в суперниць. Їм здалося, що Інна живе у своєму власному світі, а її казки — спроба втекти від дійсності.

Казкова бабуся так багато розказувала про своїх онуків та їхній швидкий розвиток, що учасниці не могли не перевірити її слова. Але зробити це їм не вдалося: Інна не давала можливості онукам висловити свою думку. До того ж, перш ніж щось сказати, хлопчики шукали схвалення бабусі. Але в особистій бесіді учасниці все ж з’ясували, що хлопці не читали казок, які пише їхня бабуся. Ба більше, гостям здалося, що онуки Інни сором’язливі й побоюються бабусю. Адже, якщо вони випадково розіб’ють, наприклад, вазон, змушені будуть за нього заплатити. Суперниці не схвалили таких методів виховання. Вони припустили, що Інна прагне все контролювати.

Щоб розібратися в цьому питанні, а також з’ясувати, що насправді стало причиною зміни віросповідання молодшої дочки Інни, конкурентки викликали казкову бабусю на відверту розмову. Господиня дому зізналася, що не припускала таких кардинальних змін у житті дочки, адже в неї не було передумов до цього. Як виявилося, дівчина добровільно прийняла іслам і лише потім вийшла заміж за араба й переїхала в Абу-Дабі. До слова, сама вона під час розмови по скайпу зізналася, що в неї чудові стосунки зі свекрухою, навіть кращі, ніж із рідною мамою. А все тому, що дівчина не відчуває такого сильного контролю й тиску з боку батьків чоловіка.

Що відповість учасницям Інна на звинувачення в беземоційності? А також які поради казкова бабуся почує від експерта з питань дитячої вікової психології Дмитра Карпачова? Дивіться всі подробиці у 18 випуску психологічного реаліті «Супербабуся».

