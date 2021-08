Сьогодні, 16 серпня, о 19:05 в ефір телеканалу СТБ вийшов 17 випуск психологічного реаліті «Супербабуся». Нова четвірка учасниць почала боротьбу за звання найкращої. І першою гостей приймала сучасна бабуся Галина, яка вважає, що жінка завжди повинна залишатися красивою і стежити за собою. Та чи погодяться з такою думкою суперниці?

Більше на тему: «Супербабуся»: Сучасна бабуся, казкова бабуся, бабуся-кар’єристка і бабуся за викликом — учасниці п’ятого тижня проєкту

Сучасна бабуся Галина багато часу приділяє 14-річному онуку і 9-місячній онучці. Та при цьому не забуває про свої інтереси, роботу, подорожі й друзів. Вона зазначає, що головна її позиція у вихованні онуків — бабуся-друг. Та чи правильна це тактика? І що скажуть суперниці, які прийшли до Галини з ревізією?

Господиня дому відразу ж запросила гостей на кухню, де запропонувала випити по келиху шампанського. Вона зізналася, що саме так разом із донькою починає вихідні. Також Галина розповіла, що багато часу приділяє своєму зовнішньому вигляду і дочку також привчає стежити за собою. На думку сучасної бабусі, жінка завжди повинна виглядати на всі сто. Однак суперниці не розділили такого підходу до життя. Їм здалося, що Галина зациклена на зовнішності.

Щоб змінити тему, сучасна бабуся розповіла, що наразі вимушено проживає разом з дочкою, зятем і двома онуками. Ба більше, вона ділить кімнату з онуком-підлітком і, на її думку, саме завдяки цьому в неї вийшло налагодити тісний контакт із Данилом. До того ж, коли Галина хоче побути одна, то просить свою сім’ю піти з дому. Але суперниці в один голос заявили, що така ситуація неприпустима: у хлопчика повинна бути окрема кімната.

А під час розмови з хлопцем учасниці з’ясували, що після того, як мама вийшла заміж, йому довелося поступитися спальнею молодшій сестрі, мамі та вітчиму. Данило сказав, що не шкодує про свій вчинок, адже він любить свою сім’ю. Проте учасницям здалося, що таке рішення — певна маніпуляція і гра на почуттях підлітка. Можливо, саме тому хлопчик часто обманює батьків. Хоча сам Данило зізнався, що робить це не спеціально, а радше для того, щоб отримати більше свободи і спілкування з однолітками. Як розповів онук сучасної бабусі, його мама дуже вимоглива і постійно контролює навчання. А за непослух позбавляє смартфона. Для підлітка такі методи не здаються занадто жорсткими, хоча він зізнався, що в Польщі — а саме там зараз навчається Данило — його оцінки набагато вищі. До того ж він чудово вміє про себе подбати. Хлопець дуже багато часу приділяє і своїй молодшій сестрі: гуляє з нею, годує і знає, коли в неї з’явився перший зуб! Конкуренткам здалося, що Данило занадто залучений у виховання сестри. А деякі з учасниць навіть запропонували хлопцеві збунтуватися.

Як відреагує на таку пропозицію Данило? А також чому Галина била паском свою дочку? Дивіться всі подробиці в 17 випуску психологічного реаліті «Супербабуся».

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.