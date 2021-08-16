Сегодня, 16 августа, в 19:05 в эфир телеканала СТБ вышел 17 выпуск психологического реалити «Супербабушка». Новая четверка участниц начала борьбу за звание лучшей. И первой гостей принимала современная бабушка Галина, которая считает, что женщина всегда должна оставаться красивой и следить за собой. Но согласятся ли с таким мнением соперницы?

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Современная бабушка Галина много времени уделяет 14-летнему внуку и 9-месячной внучке. Но при этом не забывает про свои интересы, работу, путешествия и друзей. Героиня отмечает, что главная ее позиция в воспитании внуков — бабушка-друг. Правильная ли это тактика? И что скажут соперницы, которые пришли к Галине с ревизией?

Хозяйка дома сразу же пригласила гостей на кухню, где предложила выпить по бокалу шампанского. Она призналась, что именно так вместе с дочкой начинает выходные. Также Галина рассказала, что много времени уделяет своему внешнему виду и дочь также приучает следить за собой. По мнению современной бабушки, женщина всегда должна выглядеть на все сто. Однако соперницы не разделили такой подход к жизни. Им показалось, что Галина зациклена на внешности.

Чтобы сменить тему, современная бабушка рассказала, что сейчас вынужденно проживает вместе с дочерью, зятем и двумя внуками. Более того, она делит комнату с внуком-подростком и, по ее мнению, именно благодаря этому у нее получилось наладить тесный контакт с Данилом. К тому же, когда Галина хочет побыть одна, то просит свою семью уйти из дома. Но соперницы в один голос заявили, что такая ситуация недопустима: у мальчика должна быть отдельная комната.

А во время разговора с парнем участницы выяснили, что после того, как мама вышла замуж, ему пришлось уступить спальню младшей сестре, маме и отчиму. Данил сказал, что не жалеет о своем поступке, ведь он любит свою семью. Но участницам показалось, что такое решение — небольшая манипуляция и игра на чувствах подростка. Возможно, именно поэтому мальчик часто обманывает родителей. Хотя сам Данил признался, что делает это не специально, а скорее, для того, чтобы получить больше свободы и общения со сверстниками. Как рассказал внук современной бабушки, его мама очень требовательна и постоянно контролирует учебу. А за непослушание лишает смартфона. Для подростка такие методы не кажутся слишком жесткими, хотя он признался, что в Польше — а именно там сейчас учится Данил — его оценки намного выше. К тому же он прекрасно умеет о себе позаботиться. Парень очень много времени уделяет и своей младшей сестре: он гуляет с ней, кормит и знает, когда у нее появился первый зуб! Конкуренткам показалось, что Данил слишком вовлечен в воспитание сестры. А некоторые из участниц даже предложили парню взбунтоваться.

Как отреагирует на такое предложение Данил? А также почему Галина била ремнем свою дочь? Смотрите все подробности в 17 выпуске психологического реалити «Супербабушка».

Video: «Супербабушка» выпуск 17 от 12.08.2021: Неужели современная бабушка Галина выгоняет своих детей из дома Супербабушка выпуск 17: Современная бабушка Галина считает, что женщина всегда должна оставаться красивой и следить за собой. Но согласятся ли с таким мнением соперницы?

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