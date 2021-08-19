Сегодня, 19 августа, в 19:05 в эфир телеканала СТБ вышел 20 выпуск психологического реалити «Супербабушка». Участницы оценили методы воспитания бабушки по вызову Ольги. Она уверена, что не должна раздавать советы своим детям, а помогать им нужно лишь в том случае, если об этом попросят. Но сохранятся ли при таком подходе дружеские отношения в семье?

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Ольга воспитала двоих детей, которые подарили ей троих внуков. Она не может усидеть на месте: занимается танцами, вязанием, вышиванием, волонтерством и многим другим. Героиня называет себя бабушкой по вызову, потому что помогает детям лишь тогда, когда ее об этом просят. Что о такой тактике скажут соперницы?

Бабушка по вызову встретила гостей в отличном настроении. Она сразу же продемонстрировала конкуренткам все свои таланты: танцы, пение, вышивку и декупаж. Ольга уверена, что у каждого человека должны быть свои интересы. Однако участницы не оценили её таланты. Также их смутило то количество увлечений, которые есть у Ольги. По их мнению, бабушка должна больше времени уделять не себе, а внукам, ведь, если этого не делать, то можно потерять ту ниточку, которая связывает ее с детьми и внуками.

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Но бабушка по вызову уверена в обратном. Она считает, что у внуков полно своих интересов и сейчас они уже не так нуждаются в ней, как раньше. К слову, Ольга призналась, что когда жила в Житомире, внуки гостили у нее месяцами. А после переезда в Киев (а на этом настояли дети Ольги) она старается не влезать в частную жизнь своей семьи. Вместо этого бабушка по вызову сосредоточила свое внимание на личных увлечениях. Но соперницы уверены: она должна вовлекать внуков в свою жизнь и просить их о помощи.

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В разговоре со старшим внуком Ольги участницы выяснили, что парень не против проводить с бабушкой больше времени, но не знает, как правильно это сделать. А вот старший сын Ольги уверен, что она просто должна выполнять свою функцию — по мере необходимости присматривать за внуками. При этом отметил, что специально для этой цели перевез маму из Житомира в Киев, даже несмотря на то, что она этого не хотела. Соперницам не понравилась такая категоричность мужчины: они посчитали это эгоизмом. Конкурентки уверены, что дети должны учитывать интересы родителей, советоваться с ними и прислушиваться к их мнению. Но Ольга считает, что такая позиция говорит о несамостоятельности детей. К тому же сейчас она счастлива и ее все устраивает.

Почему дочь Ольги не приехала на съемки, чтобы поддержать маму? А также какие советы бабушка по вызову услышала от Дмитрия Карпачева? Смотрите все подробности в 20 выпуске психологического реалити «Супербабушка».

Video: «Супербабушка» выпуск 20 от 19.08.2021: Неужели бабушка по вызову Ольга не нужна своим внукам и детям? Супербабушка выпуск 20: Ольга уверена, что не должна раздавать советы своим детям, а помогать им нужно лишь в том случае, если об этом попросят. Но сохранятся ли при таком подходе дружеские отношения в семье?

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