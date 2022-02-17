«Супербабушка» 2 сезон: кто победил в 12 выпуске от 17.02.2022

В 12 выпуске 2 сезона психологического реалити «Супербабушка»-2 стало известно имя победительницы третьей недели проекта. Кого высоко оценили участницы и эксперт Дмитрий Карпачев? И кто победил: бабушка-мастерица, бабушка в короне, внукозависимая бабушка и бабушка-чирлидерша? О результатах читайте в материале.

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Бабушка Наталья ― гончар, профессионально лепит и рисует, а также ведет курсы по изобразительному искусству в своем районе. У нее есть 26-летняя дочь и две внучки: 7-летняя Диана и 2-летняя Марьяна. Бабушка позволяет крошкам делать все, что вздумается, учит рисовать и лепить. Наталья не всегда была в идеальных отношениях с дочерью, однако в последние годы они становятся все ближе. Наталья считает, что материальные ценности ― второстепенные, она не особо заморачивается из-за собственных условий жизни.

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Тамара ― бывшая бизнесвумен, сейчас занимается хозяйством и семьей. Бабушка в короне живет с мужем и младшей 10-летней дочерью Мартой. Старшая 31-летняя дочь Оля родила Тамаре двух внуков: 13-летнюю Машу и 4-летнего Диму. Оля с семьей живет отдельно, она забеременела в 17 лет, когда Тамаре было 37; она счастлива в браке, однако бабушка все еще участвует в жизни ее семьи. Бабушка в короне Тамара позволяет внукам все и сама не прочь пошалить с ними.

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Анеля ― мастер спорта по спортивной гимнастике. Она создала команду чирлидерш 40+, а также преподает физическую культуру в нескольких вузах Киева. У Анели двое внуков: 18-летний Марк и 3-летняя Лиза. Внучка уже читает и рисует. Марк остался сиротой, бабушка стала его опекуншей и занималась его развитием. Она живет с Марком и помогает своей невестке. Бабушка-чирлидерша считает себя супербабушкой, потому что дает внукам интеллектуальное развитие, чтобы всего остального они достигли сами.

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Ирина работает кассиршей в спортивном клубе, в свободное время шьет и вяжет одежду на продажу. У нее двое детей: Елена и Богдан, а также единственный внук ― 10-летний сын Елены Миша. Ирина очень близка с Мишей и считает, что у них космическая связь. Мальчик уже 6 лет занимается вольной борьбой, а бабушка ходит на все его соревнования. Ирина считает себя супербабушкой, потому что готова порвать каждого за внука и очень прониклась его жизнью.

«Супербабушка»-2 ― кто победил на 3 неделе

Анелия ― 46 баллов;

Тамара ― 45 баллов;

Наталья ― 32 балла;

Ирина ― 29 баллов.

Дмитрий Карпачев отметил, что рано или поздно в отношениях бабушки с детьми и внуками возникает вопрос о давлении с ее стороны. Эксперт по детской возрастной психологии решил дать не 10, а 20 баллов Ирине, чтобы она стала победительницей. По его мнению, у нее наиболее здоровые отношения с родными.

Итак, победительница 3 недели «Супербабушки»-2 ― внукозависимая бабушка Ирина.

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