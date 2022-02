«Супербабуся» 2 сезон: хто переміг у 12 випуску від 17.02.2022

У 12 випуску 2 сезону психологічного реаліті «Супербабуся» стало відоме ім’я переможниці третього тижня проєкту. Кого високо оцінили учасниці та експерт Дмитро Карпачов? І хто переміг: бабуся-майстриня, бабуся в короні, онукозалежна бабуся чи бабуся-чирлідерка? Про результати читайте в матеріалі.

Бабуся Наталя ― гончариня, професійно ліпить і малює, а також веде курси з образотворчого мистецтва у своєму районі. У неї є 26-річна донька та двоє онучок: 7-річна Діана та 2-річна Мар’яна. Бабуся дозволяє малечі робити все, що заманеться, учить малювати й ліпити. Наталя не завжди була в ідеальних стосунках із донькою, проте останні роки вони стають дедалі ближчими. Наталя вважає, що матеріальні цінності ― другорядні, вона не особливо заморочується через власні умови життя.

Тамара ― колишня бізнесвумен, зараз займається господарством та сім’єю. Бабуся в короні живе з чоловіком та молодшою 10-річною донькою Мартою. Старша 31-річна донька Оля народила Тамарі двох онуків: 13-річну Машу і 4-річного Діму. Оля з сім’єю живе окремо, вона завагітніла в 17 років, коли Тамарі було 37; вона щаслива у шлюбі, проте бабуся досі бере участь у житті її сім’ї. Бабуся в короні Тамара дозволяє онукам усе й сама не проти побешкетувати з ними.

Анеля ― майстер спорту зі спортивної гімнастики. Вона створила команду чирлідерок 40+, а також викладає фізичну культуру в кількох вишах Києва. У Анелі двоє онуків: 18-річний Марк і 3-річна Ліза. Онучка вже читає і малює. Марк залишився сиротою, бабуся стала його опікункою і займалася його розвитком. Вона живе з Марком і допомагає своїй невістці. Бабуся-чирлідерка вважає себе супербабусею, бо дає онукам інтелектуальний розвиток, щоб усього іншого вони досягли самі.

Ірина працює касиркою у спортивному клубі, у вільний час шиє та в’яже одяг на продаж. У неї двоє дітей: Оленка та Богдан, а також єдиний онук ― 10-річний син Олени Міша. Ірина дуже близька з Мішею і вважає, що в них космічний зв’язок. Хлопчик уже 6 років займається вільною боротьбою, а бабуся ходить на всі його змагання. Ірина вважає себе супербабусею, бо готова порвати кожного за онука і дуже прониклася його життям.

Дмитро Карпачов зазначив, що рано чи пізно у стосунках бабусі з дітьми та онуками постає питання про тиск з її боку. Експерт з дитячої вікової психології вирішив дати не 10, а 20 балів Ірині, щоб вона стала переможницею. На його думку, у неї найбільш здорові стосунки з рідними.

Отже, переможниця 3 тижня «Супербабусі»-2 ― онукозалежна бабуся Ірина.

