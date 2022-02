«Супербабуся» 2 сезон випуск 14 від 22.02.2022: Як виховує онуку бабуся-опікунка Світлана?

22 лютого о 19:05 на телеканалі СТБ вийде 14 випуск психологічного реаліті «Супербабуся»-2, де глядачі оцінять методи виховання бабусі-опікунки Світлани. Що буде в чотирнадцятому випуску «Супербабусі»-2 ― читайте в матеріалі.

Світлана ― приватний підприємець у сфері нерухомості, займається рієлторством. У неї є 14-річна онука Ліза, батьки якої померли, і Світлана стала її опікункою. Ліза займається театральним мистецтвом, моделінгом і знімається в кіно. Бабуся купує онучці все, стала їй подружкою, підтримує в усьому і дозволяє прогулювати школу. Світлана не тисне на Лізу з дисципліною і працює зранку до ночі, щоб у дівчинки було все, як у дітей з живими батьками. Бабуся готова прийти на допомогу онучці в будь-який момент.

У 14 випуску реаліті «Супербабуся»-2 від 22.02.2022

