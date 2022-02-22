«Супербабуся» 2 сезон випуск 14 від 22.02.2022: Як виховує онуку бабуся-опікунка Світлана?
22 лютого о 19:05 на телеканалі СТБ вийде 14 випуск психологічного реаліті «Супербабуся»-2, де глядачі оцінять методи виховання бабусі-опікунки Світлани. Що буде в чотирнадцятому випуску «Супербабусі»-2 ― читайте в матеріалі.
Video: «Супербабуся» 2 сезон випуск 14 від 22.02.2022: Як виховує онуку бабуся-опікунка Світлана?
Більше на тему: «Супербабуся» 2 сезон: ощадлива бабуся, бабуся-опікунка, бабуся на два міста і блискуча бабуся ― учасниці 4 тижня
Світлана ― приватний підприємець у сфері нерухомості, займається рієлторством. У неї є 14-річна онука Ліза, батьки якої померли, і Світлана стала її опікункою. Ліза займається театральним мистецтвом, моделінгом і знімається в кіно. Бабуся купує онучці все, стала їй подружкою, підтримує в усьому і дозволяє прогулювати школу. Світлана не тисне на Лізу з дисципліною і працює зранку до ночі, щоб у дівчинки було все, як у дітей з живими батьками. Бабуся готова прийти на допомогу онучці в будь-який момент.
У 14 випуску реаліті «Супербабуся»-2 від 22.02.2022 ми дізнаємось:
- Де живе Світлана, і як вона зустріла бабусь?
- Яке житло в героїні, і хто займається господарством?
- Що про Світлану розповів її чоловік Юрій?
- Як пройшло знайомство з Лізою? Що обурило учасниць, і в чому дівчинка зізналася їм?
- Чому Світлана не все розповіла конкуренткам, і як вона пояснила слова Лізи?
- Що бабусі дізналися про уклад у сім’ї Світлани та Юрія?
- Що Світлані порадив Дмитро Карпачов?