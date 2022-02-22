22 лютого о 19:05 на телеканалі СТБ вийде 14 випуск психологічного реаліті «Супербабуся»-2, де глядачі оцінять методи виховання бабусі-опікунки Світлани. Що буде в чотирнадцятому випуску «Супербабусі»-2 ― читайте в матеріалі.

Video: «Супербабуся» 2 сезон випуск 14 від 22.02.2022: Як виховує онуку бабуся-опікунка Світлана? У 14 випуску проєкту Супербабуся 2 ми побачимо, як пройде інспекція учасниць життя бабусі-опікунки Світлани, онучка якої втратила обох батьків у дитинстві.

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Світлана ― приватний підприємець у сфері нерухомості, займається рієлторством. У неї є 14-річна онука Ліза, батьки якої померли, і Світлана стала її опікункою. Ліза займається театральним мистецтвом, моделінгом і знімається в кіно. Бабуся купує онучці все, стала їй подружкою, підтримує в усьому і дозволяє прогулювати школу. Світлана не тисне на Лізу з дисципліною і працює зранку до ночі, щоб у дівчинки було все, як у дітей з живими батьками. Бабуся готова прийти на допомогу онучці в будь-який момент.

У 14 випуску реаліті «Супербабуся»-2 від 22.02.2022 ми дізнаємось:

Де живе Світлана, і як вона зустріла бабусь?

Яке житло в героїні, і хто займається господарством?

Що про Світлану розповів її чоловік Юрій?

Як пройшло знайомство з Лізою? Що обурило учасниць, і в чому дівчинка зізналася їм?

Чому Світлана не все розповіла конкуренткам, і як вона пояснила слова Лізи?

Що бабусі дізналися про уклад у сім’ї Світлани та Юрія?

Що Світлані порадив Дмитро Карпачов?

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