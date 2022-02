«Супербабуся» 2 сезон 14 випуск: бабуся-опікунка Світлана трагічно втратила доньку

22 лютого на телеканалі СТБ вийшов 14 випуск психологічного реаліті «Супербабуся»-2, де бабусі змагаються за заповітне звання. Чому в сім’ї Світлани під забороною весь алкоголь? Чи рада онучка правилам бабусі-опікунки? Яку таємницю Світлани розкрила онучка? І що довело до сліз героїню випуску?

Більше на тему: «Супербабуся» 2 сезон: ощадлива бабуся, бабуся-опікунка, бабуся на два міста і блискуча бабуся ― учасниці 4 тижня

Світлана ― рієлторка і приватний підприємець у сфері нерухомості. У неї є 14-річна онука Ліза, мати якої (донька героїні) померла. Світлана стала її опікункою і щиро намагається дати дівчинці все. Ліза займається театральним мистецтвом, моделінгом і знімається в кіно. Бабуся купує онучці дорогі речі, стала їй подружкою, підтримує в усьому і дозволяє прогулювати школу. Світлана не тисне на Лізу з дисципліною і працює зранку до ночі, щоб у дівчинки було все, як у дітей з живими батьками.

Світлана зустріла учасниць на порозі дому з червоною ікрою та шампанським. Вона стверджує, що завжди влаштовує гостям такі зустрічі. Бабусі роздивилися інтер’єр: висока стеля, багато дзеркал, пишний та помпезний ремонт. Світлана пояснила, що вона займається прибиранням та господарством сама, проте в них є робітниця, яка регулярного приходить та допомагає в разі необхідності.

Героїня відразу познайомила гостей з чоловіком Юрієм. Вони 25 років разом, допомагають та підтримують одне одного, щасливі у шлюбі, проте чоловік визнає, що Світлана в сім’ї головна. Жінок почастували смачними делікатесами, нарізкою, пирогами та шампанським. Проте, як і під час знайомства, воно було безалкогольним. Учасниць здивувало це, і Юрій пояснив, що в них ніхто не вживає алкоголю чи будь-яких психотропних речовин.

Світлана познайомила конкуренток з онучкою Лізою. Бабуся займається зйомками дівчинки, їздить із нею та підтримує. Проте жінки помітили, що Світлана може трохи тиснути на онуку і примушувати її: вона сама розповіла про знімання, які були узгоджені, але дівчинка неочікувано відмовилася щось робити, ― такі одиничні випадки також бувають. Вони показали журнали зі світлинами Лізи, і учасниці почали запитувати її про бабусині методи виховання.

Ліза під час особистої розмови розказала, що майже не пам’ятає батьків ― тільки лікарню. Виявляється, вони були наркоманами, і Світлана забрала її, а коли батьки померли, то взялася виховувати та забезпечувати. Учасниці розпитали Лізу про навчання та стосунки з бабусею. Виявилося, що дівчинка не дуже добре знає шкільну програму, а також легковажно ставиться до дорогих речей ― розбила айфон, загубила сумочку за тисячі доларів.

Після спілкування бабусі прийшли до Світлани із запитаннями. Та розповіла, що її донька стала наркоманкою в 15―16 років, так, що мама не помітила, допоки не з’явилися синці на руках та незрозуміла компанія. Незважаючи на постійне лікування, дівчина не могла позбутися залежності, а потім знайшла чоловіка-наркомана, і вони одружилися. Ліза народилася з наслідками маминої хвороби, і бабуся дуже переживає за її тверезість, тому час від часу возить онучку на могилу матері для серйозних розмов. Батьки Лізи загинуми одне за одним, і смерть доньки досі щемить у серці героїні.

Як пройшла розмова бабусі-опікунки Світлани з Дмитром Карпачовим і що він порадив їй ― дивіться в повному 14 випуску 2 сезону «Супербабусі».

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.