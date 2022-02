«Супербабуся» 2 сезон 15 випуск: ощадлива бабуся Людмила жорстко дресирує онуків

23 лютого на телеканалі СТБ вийшов 15 випуск психологічного реаліті «Супербабуся»-2, де бабусі змагаються за заповітне звання. Чому Людмила вважає себе винною перед донькою? Що довело до сліз її онучку? Що в укладі сім’ї Людмили викликало подив у бабусь?

Людмила працює відразу на кількох роботах. У неї є 38-річна донька та двоє онуків: 19-річний Артем і 10-річна Кароліна. Вони всі привчені до дисципліни, гарно виховані, добре навчаються: Артем на другому курсі університету (вивчає програмування), а Кароліна ― в п’ятому класі. На першому плані в Людмили ― дисципліна. Вона виховує онуків людяними та чесними, вони дуже люблять і поважають бабусю.

Ощадлива бабуся зустріла учасниць вдома із цілим списком правил: як економити воду, світло, де роззуватися, де ходити і ставати. Незважаючи на жарти конкуренток, вона підтвердила, що в них є жорсткі правила: якщо зараз витратити гроші, то влітку не вийде поїхати на відпочинок.

Бабуся продемонструвала невеличку, проте дуже гарно прибрану квартиру. Вона почастувала гостей солодощами й чаєм та відповіла на деякі їхні запитання. Так, онуки мешкають дуже дивно: хоча мама живе поряд у новій двокімнатній квартирі, проте вдень діти в бабусі. А Кароліна взагалі з нею ночує. Людмила повністю контролює життя онуків, може ходити хоч в школу до дівчинки, хоч у деканат до хлопця.

Сама Людмила працює на кількох роботах: помічницею няні в садочку, головою їхньої житлової комуни (ОСББ) та двірницею. Вона робить усе, щоб забезпечувати онуків, проте її методи виховання засновані на дисципліні. Людмила всім розподілила ролі та справи, за які вони відповідають вдома. Також вона жорстко привчає дітей до порядку.

Учасниці познайомилися і поспілкувалися з Кароліною. Мила дівчинка усім сподобалася, проте вона просто розридалася, коли стало відомо, що бабуся викидає її іграшки. У смітник може полетіти все що завгодно: іграшки, одяг, телефон, ― якщо лежить не там, де треба. У такий спосіб привчаючи дітей до порядку, Людмила забрала в онучки телефон і залишила його собі. Кароліна розповіла, що бабуся дуже сувора, але вдома до неї ставляться ще більш суворо.

Людмила на своє виправдання зазначила, що Кароліна начебто дуже чутлива і звикла плакати з будь-якого приводу.

Учасниці поспілкувалися з Артемом, який підтвердив, що бабуся дуже сувора. Проте на запитання гостей про Людмилу він зазначив, що не проти її роботи на трьох місцях відразу.

Донька Людмили також прийшла на знімання. Вона розповіла, що зараз заміжня вдруге, а діти від першого шлюбу. Жінка має гарний вигляд, носить недешевий одяг та прикраси. Вона працює вихователькою в садочку, проте має можливість подорожувати до Єгипту у відпустку. У дитинстві Людмила майже не приділяла їй уваги, і доньку влаштовує те, що мама зараз займається її дітьми.

За вечерею Людмила не стала ні на що нарікати. Героїня вважає свою самопожертву нормою, бо їй совісно за дитинство доньки, і вона хоче забезпечити дітей на випадок своєї смерті. До порад учасниць вона не особливо прислухалася.

Як пройшла розмова ощадливої бабусі Людмили з Дмитром Карпачовим і що він порадив їй ― дивіться в повному 15 випуску 2 сезону «Супербабусі».

