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«Супербабушка» 2 сезон 15 выпуск: бережливая бабушка Людмила жестко дрессирует внуков

23.02.2022

23 февраля на телеканале СТБ вышел 15 выпуск психологического реалити «Супербабушка»-2, где бабушки соревнуются за заветное звание.  Почему Людмила считает себя виновной перед дочерью? Что довело до слез её внучку? Что в укладе семьи Людмилы вызвало недоумение у бабушек?

супербабушка

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Людмила работает сразу на нескольких работах. У нее есть 38-летняя дочь и двое внуков: 19-летний Артем и 10-летняя Каролина. Они все приучены к дисциплине, отменно воспитаны, хорошо учатся: Артем на втором курсе университета (изучает программирование), а Каролина ― в пятом классе. На первом плане у Людмилы дисциплина. Она воспитывает внуков человечными и честными, они очень любят и уважают бабушку.

супербабушка

Бережливая бабушка встретила участниц дома с целым списком правил: как экономить воду, свет, где разуваться, где ходить и становиться. Несмотря на шутки конкуренток, она подтвердила, что у них есть жесткие правила: если сейчас потратить деньги, то летом не получится поехать на отдых.

супербабушка

Бабушка продемонстрировала небольшую, но очень хорошо убранную квартиру. Она угостила женщин сладостями с чаем и ответила на некоторые вопросы. Так, внуки живут очень странно: хотя мама живет рядом в новой двухкомнатной квартире, однако днем ​​дети у бабушки. А Каролина вообще с ней ночует. Людмила полностью контролирует жизнь внуков, может ходить хоть в школу к девочке, хоть в деканат к парню.

супербабушка

Сама Людмила работает на нескольких работах: помощницей няни в садике, главой их жилищной коммуны (ОСМД) и дворницей. Она делает все, чтобы обеспечить внуков, однако ее методы воспитания основаны на дисциплине. Бабушка всем распределила роли и дела, за которые отвечают дома. Также она жестко приучает детей к порядку.

супербабушка

Женщины познакомились и пообщались с Каролиной. Милая девочка всем понравилась, однако она просто разрыдалась, когда стало известно, что бабушка выбрасывает ее игрушки. В мусорник может полететь все что угодно: игрушки, одежда, телефон, ― если лежит не там, где надо. Приучая таким образом детей к порядку, Людмила забрала у внучки телефон и оставила его себе. Каролина рассказала, что бабушка очень строга, но дома к ней относятся еще строже.

Людмила в свое оправдание отметила, что Каролина очень чувствительна и привыкла плакать по любому поводу.

Участницы пообщались с Артемом, который подтвердил, что бабушка очень суровая. Однако на вопрос бабушек о Людмиле он отметил, что не против ее работы в трех местах сразу.

супербабушка

Дочь Людмилы также пришла на съемки. Она рассказала, что сейчас состоит во втором браке, а дети от первого. Женщина хорошо выглядит, носит недешевую одежду и украшения. Она работает воспитательницей в садике, однако имеет возможность путешествовать в Египет в отпуск. В детстве Людмила почти не уделяла ей внимания, и дочь устраивает то, что мама сейчас занимается ее детьми.

супербабушка

За ужином Людмила не стала ни на что сетовать. Героиня считает свое самопожертвование нормой, потому что ей совестно за детство дочери, и она хочет обеспечить детей на случай своей смерти. К советам участниц она не особо прислушивалась.

супербабушка

Как прошел разговор бережливой бабушки Людмилы с Дмитрием Карпачевым и что он ей посоветовал ― смотрите в полном 15 выпуске 2 сезона «Супербабушки».

Video: «Супербабушка» 2 сезон 15 выпуск: бережливая бабушка Людмила жестко дрессирует внуков

Героиней 15 выпуска проекта Супербабушка 2 стала бережливая бабушка Людмила, выбрасывающая вещи внуков в мусорку. Как прошла инспекция в 15 выпуске Супербабушка 2 – читайте на сайте.

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