«Супербабушка» 2 сезон 15 выпуск: бережливая бабушка Людмила жестко дрессирует внуков

23 февраля на телеканале СТБ вышел 15 выпуск психологического реалити «Супербабушка»-2, где бабушки соревнуются за заветное звание. Почему Людмила считает себя виновной перед дочерью? Что довело до слез её внучку? Что в укладе семьи Людмилы вызвало недоумение у бабушек?

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Людмила работает сразу на нескольких работах. У нее есть 38-летняя дочь и двое внуков: 19-летний Артем и 10-летняя Каролина. Они все приучены к дисциплине, отменно воспитаны, хорошо учатся: Артем на втором курсе университета (изучает программирование), а Каролина ― в пятом классе. На первом плане у Людмилы дисциплина. Она воспитывает внуков человечными и честными, они очень любят и уважают бабушку.

Бережливая бабушка встретила участниц дома с целым списком правил: как экономить воду, свет, где разуваться, где ходить и становиться. Несмотря на шутки конкуренток, она подтвердила, что у них есть жесткие правила: если сейчас потратить деньги, то летом не получится поехать на отдых.

Бабушка продемонстрировала небольшую, но очень хорошо убранную квартиру. Она угостила женщин сладостями с чаем и ответила на некоторые вопросы. Так, внуки живут очень странно: хотя мама живет рядом в новой двухкомнатной квартире, однако днем ​​дети у бабушки. А Каролина вообще с ней ночует. Людмила полностью контролирует жизнь внуков, может ходить хоть в школу к девочке, хоть в деканат к парню.

Сама Людмила работает на нескольких работах: помощницей няни в садике, главой их жилищной коммуны (ОСМД) и дворницей. Она делает все, чтобы обеспечить внуков, однако ее методы воспитания основаны на дисциплине. Бабушка всем распределила роли и дела, за которые отвечают дома. Также она жестко приучает детей к порядку.

Женщины познакомились и пообщались с Каролиной. Милая девочка всем понравилась, однако она просто разрыдалась, когда стало известно, что бабушка выбрасывает ее игрушки. В мусорник может полететь все что угодно: игрушки, одежда, телефон, ― если лежит не там, где надо. Приучая таким образом детей к порядку, Людмила забрала у внучки телефон и оставила его себе. Каролина рассказала, что бабушка очень строга, но дома к ней относятся еще строже.

Людмила в свое оправдание отметила, что Каролина очень чувствительна и привыкла плакать по любому поводу.

Участницы пообщались с Артемом, который подтвердил, что бабушка очень суровая. Однако на вопрос бабушек о Людмиле он отметил, что не против ее работы в трех местах сразу.

Дочь Людмилы также пришла на съемки. Она рассказала, что сейчас состоит во втором браке, а дети от первого. Женщина хорошо выглядит, носит недешевую одежду и украшения. Она работает воспитательницей в садике, однако имеет возможность путешествовать в Египет в отпуск. В детстве Людмила почти не уделяла ей внимания, и дочь устраивает то, что мама сейчас занимается ее детьми.

За ужином Людмила не стала ни на что сетовать. Героиня считает свое самопожертвование нормой, потому что ей совестно за детство дочери, и она хочет обеспечить детей на случай своей смерти. К советам участниц она не особо прислушивалась.

Как прошел разговор бережливой бабушки Людмилы с Дмитрием Карпачевым и что он ей посоветовал ― смотрите в полном 15 выпуске 2 сезона «Супербабушки».

Video: «Супербабушка» 2 сезон 15 выпуск: бережливая бабушка Людмила жестко дрессирует внуков Героиней 15 выпуска проекта Супербабушка 2 стала бережливая бабушка Людмила, выбрасывающая вещи внуков в мусорку. Как прошла инспекция в 15 выпуске Супербабушка 2 – читайте на сайте.

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