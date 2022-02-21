21 февраля в 19:05 на телеканале СТБ выйдет 13 выпуск психологического реалити «Супербабушка»-2, где зрители познакомятся с участницами 4 недели и оценят методы воспитания блестящей бабушки Светланы. Что будет в тринадцатом выпуске «Супербабушки»-2 ― читайте в материале.

Video: «Супербабушка» 2 сезон выпуск 13 от 21.02.2022: Как воспитывает внука блестящая бабушка Светлана? В 13 выпуске проекта Супербабушка 2 мы увидим героинь 4 недели. А после этого к себе на инспекцию участниц Супербабушки пригласит блестящая бабушка Светалана, которая живет ради себя

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Блестящая бабушка Светлана работает медсестрой, у нее две дочки и прекрасный 2-летний внук Алексей, который живет в другом городе. Светлана дает внуку полную свободу, когда он к ней приезжает. Женщина следит за своей внешностью, 2―3 раза в неделю занимается в спортзале и ходит на латиноамериканские танцы. На проекте она хочет показать, что бабушка может быть современной.

В 13 выпуске реалити «Супербабушка»-2 от 21.02.2022 мы узнаем:

Почему Светлана позвала бабушек на танцы, и как соперницы отреагировали на ее образ жизни?

Как участницы оценили жилье Светланы, и какие у них возникли претензии к блестящей бабушке?

Кто сделал для Светланы шикарный ремонт и обеспечил ее?

Что в личной жизни блестящей бабушки шокировало участниц?

Кто занимался воспитанием детей Светланы?

Как прошло общение с внуком и дочерьми героини?

Почему Светлана согласилась на условия мужа по поводу брака и детей?

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