«Супербабушка» 2 сезон 13 выпуск: блестящая бабушка Светлана плывет по течению

21 февраля на телеканале СТБ вышел 13 выпуск психологического реалити «Супербабушка»-2, где бабушки соревнуются за заветное звание. Почему Светлана отдала дочь в детстве? Почему она терпела новую женщину своего бывшего мужа? Какими стали её отношения с родными?

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Светлана разведена, живет отдельно от своих дочерей. У нее есть 2-летний внук Алексей от старшей дочери. Младшая дочь обеспечивает себя с 19 лет, а Светлана уделяет внимание своей красоте и здоровью. Внук живет в другом городе, поэтому видятся они не так часто, и бабушка позволяет ему все что угодно, когда тот приезжает в гости. Она хочет продемонстрировать, что бабушка может быть молодой, красивой и заботиться о себе.

Блестящая бабушка пригласила участниц на студию, где она занимается танцами. Светлана с партнером устроили им показательное выступление и поразили до глубины души. Однако на словах не все бабушки оценили и поддержали увлечение конкурентки.

Дома Светлана похвасталась маленькой, но красивой и нарядной квартирой. Она неплохая хозяйка, но все же больше занимается своим здоровьем, физическим состоянием и путешествиями. В спальне у героини все ярко и насыщенно золотым и красным. Светлана продемонстрировала свой гардероб, где много красивых и дорогих вещей. Она рассказала, что ее муж уехал на заработки и вскоре решил развестись. Однако, несмотря на это, продолжал обеспечивать бывшую жену и детей, финансировать обучение, отдых и т.д.

Бабушки не смогли познакомиться лично с внуком Светланы, потому что он с семьей заболели. Зато удалось пообщаться по видеосвязи ― внук передал привет бабушке, а дочь рассказала, какие у нее отношения с мамой. От детей героини участницы узнали, что Светлана, когда муж решил развестись с ней, отдала одну дочь бабушке, у которой та жила больше 5 лет. Кроме того, дочери рассказали, что мама требовала, чтобы они все время были красивыми и образцовыми.

Младшая дочь, которая живет отдельно и пока не создала свою семью, рассказала, как в детстве они ездили на море с новой спутницей отца ― он оплатил отдых Светлане с девочками, однако попросил взять ее с собой.

Светлана в личной беседе с участницами не смогла объяснить, почему отдала одну дочь своей матери. Также она удивила женщин тем, что на ужин не все готовила сама, а заказала кое-что на стол из магазина.

Как прошел разговор блестящей бабушки Светланы с Дмитрием Карпачевым и что он ей посоветовал ― смотрите в полном 13 выпуске 2 сезона «Супербабушки».

Video: «Супербабушка» 2 сезон 13 выпуск: блестящая бабушка Светлана плывет по течению Героиней 13 выпуска проекта Супербабушка 2 стала блестящая бабушка Светлана, отдавшая дочь на воспитание бабушки. Как прошла инспекция в 13 выпуске Супербабушка 2 – читайте на сайте.

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