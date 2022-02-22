22 февраля в 19:05 на телеканале СТБ выйдет 14 выпуск психологического реалити «Супербабушка»-2, где зрители оценят методы воспитания бабушки-опекунши Светланы. Что будет в четырнадцатом выпуске «Супербабушки»-2 ― читайте в материале.

Video: «Супербабушка» 2 сезон выпуск 14 от 22.02.2022: Как воспитывает внучку бабушка-опекунша Светлана? В 14 выпуске проекта Супербабушка 2 мы увидим, как пройдет инспекция участниц жизни бабушки-опекунши Светланы, внучка которой потеряла обоих родителей в детстве.

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Светлана ― частный предприниматель в сфере недвижимости, занимается риелторством. У нее есть 14-летняя внучка Лиза, родители которой скончались, и Светлана стала ее опекуншей. Лиза занимается театральным искусством, моделингом и снимается в кино. Бабушка покупает внучке все, стала ей подружкой, поддерживает и позволяет прогуливать школу. Светлана не давит на Лизу с дисциплиной и работает с утра до ночи, чтобы у девочки было все, как у детей с живыми родителями. Бабушка готова прийти на помощь внучке в любой момент.

В 14 выпуске реалити «Супербабушка»-2 от 22.02.2022 мы узнаем:

Где живет Светлана, и как она встретила бабушек?

Какое жилье у героини, и кто занимается хозяйством?

Что о Светлане рассказал ее муж Юрий?

Как прошло знакомство с Лизой? Что возмутило участниц, и в чем девочка призналась им?

Почему Светлана не все рассказала конкуренткам, и как она объяснила слова Лизы?

Что бабушки узнали об укладе в семье Светланы и Юрия?

Что Светлане посоветовал Дмитрий Карпачев?

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