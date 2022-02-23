«Супербабушка» 2 сезон выпуск 15 от 23.02.2022: Как воспитывает внуков бережливая бабушка Людмила?
23 февраля в 19:05 на телеканале СТБ выйдет 15 выпуск психологического реалити «Супербабушка»-2, где зрители оценят семью и метод ежовых рукавиц бережливой бабушки Людмилы. Что будет в пятнадцатом выпуске «Супербабушки»-2 ― читайте в материале.
Video: «Супербабушка» 2 сезон выпуск 15 от 23.02.2022: Как воспитывает внуков бережливая бабушка Людмила?
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Людмила воспитала дочь Ирину, которой 38 лет, и имеет двоих внуков: 19-летнего Артема и 10-летнюю Каролину. Они отменно воспитаны, хорошо учатся. Артем учится в университете на втором курсе, а Каролина ― в пятом классе. На первом плане у Людмилы ― дисциплина. Она воспитывает внуков человечными и честными, они очень любят и уважают бабушку.
В 15 выпуске реалити «Супербабушка»-2 от 23.02.2022 мы узнаем:
- Где живет Людмила, и как она встретила бабушек?
- Чем она сразу шокировала их?
- Какое жилье у героини, и обеспечила ли она чистоту со своей дисциплиной?
- О какой странной особенности семьи Людмилы узнали бабушки?
- Как прошло знакомство с Каролиной, и что довело ее до слез? Как это прокомментировал Дмитрий Карпачев?
- Удалось ли гостям пообщаться с Артемом и Каролиной лично?
- Почему дети живут отдельно от родителей? Какая правда всплыла о Людмиле и ее дочери?
- Что Людмиле посоветовал Дмитрий Карпачев?