«Супербабушка» 2 сезон: бережливая бабушка, бабушка-опекунша, бабушка на два города и блестящая бабушка ― участницы 4 недели

21 февраля в 19:05 на телеканале СТБ выйдет 13 выпуск 2 сезона психологического реалити «Супербабушка». Четыре новых участницы продемонстрируют, что они разбираются в воспитании лучше других, и попытаются получить титул «супербабушка». На четвертой неделе сезона за желанное звание будут бороться: бережливая бабушка Людмила, бабушка-опекунша Светлана, бабушка на два города Татьяна и блестящая бабушка Светлана. Подробнее о каждой участнице читайте в материале.

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Бережливая бабушка Людмила

У Людмилы двое внуков: 19-летний Артем и 10-летняя Каролина. Они приучены к дисциплине, отлично воспитаны, хорошо учатся. Артем учится в университете на втором курсе, а Каролина ― в пятом классе. На первом плане у Людмилы дисциплина. Она воспитывает внуков человечными и честными, они любят и уважают бабушку.

Бабушка-опекунша Светлана

Светлана ― частный предприниматель в сфере недвижимости. У нее 14-летняя внучка Лиза, которая занимается театральным искусством, моделингом и снимается в кино. Бабушка позволяет внучке прогуливать школу, не давит на неё с дисциплиной и пашет с утра до ночи, чтобы у Лизы было все.

Бабушка на два города Татьяна

Татьяна живет полтора месяца на полтора в Киеве и Луганске, где у нее небольшой бизнес ― продуктовый магазинчик. У нее две дочери и 10-летняя внучка Варвара. Бабушка водила внучку на каратэ, китайский язык, фортепиано, гитару, рисование и другие кружки. Татьяна хочет, чтобы Варвара нашла себя.

Блестящая бабушка Светлана

Светлана живет одна уже 20 лет, а на проект пришла показать, что бабушки бывают разные. Она регулярно занимается в зале, увлекается латиноамериканскими танцами, а работает медсестрой. С двумя дочерьми у Светланы сестринские отношения: они вместе отдыхают, ходят на караоке, кальян. С зятьями она тоже отлично ладит. Внуку Светланы 2 года, он с родителями живет в другом городе. Бабушка видит его примерно раз в три недели и не вмешивается в методы воспитания дочери.

В течение недели участницы будут ходить друг к другу в гости с инспекциями. Они оценят соперниц по следующим критериям: воспитание, хозяйственность и саморазвитие. В финале эксперт по детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев отдаст одной из них свои 10 баллов. Участница, которая наберет наибольшее количество баллов, получит заветное звание «супербабушка».

Video: «Супербабушка» 2 сезон: бережливая бабушка, бабушка-опекунша, бабушка на два города и блестящая бабушка ― участницы 4 недели Супербабушка 2 сезон: участницы 4 недели проекта. Бережливая бабушка, бабушка-опекунша, бабушка на два города и блестящая бабушка – узнайте больше об участницах 13, 14, 15 и 16 выпусков реалити Супербабушка 2 на СТБ

Психологический проект «Супербабушка»-2 выходит на СТБ в 19:05 с понедельника по четверг. Не пропустите новые выпуски!

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