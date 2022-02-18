«Супербабуся» 2 сезон: ощадлива бабуся, бабуся-опікунка, бабуся на два міста і блискуча бабуся ― учасниці 4 тижня

21 лютого о 19:05 на телеканалі СТБ вийде 13 випуск 2 сезону психологічного реаліті «Супербабуся». Чотири нові учасниці продемонструють, що вони знаються на вихованні краще за інших, і спробують отримати титул «супербабуся». На четвертому тижні сезону за омріяне звання боротимуться: ощадлива бабуся Людмила, бабуся-опікунка Світлана, бабуся на два міста Тетяна і блискуча бабуся Світлана. Докладніше про кожну учасницю читайте в матеріалі.

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Ощадлива бабуся Людмила

У Людмили двоє онуків: 19-річний Артем і 10-річна Кароліна. Вони привчені до дисципліни, гарно виховані, добре навчаються. Артем вчиться в університеті на другому курсі, а Кароліна ― в п’ятому класі. На першому плані в Людмили ― дисципліна. Вона виховує онуків людяними та чесними, вони дуже люблять і поважають бабусю.

Бабуся-опікунка Світлана

Світлана ― приватний підприємець у сфері нерухомості. У неї є 14-річна онука Ліза, яка займається театральним мистецтвом, моделінгом і знімається в кіно. Бабуся дозволяє онучці прогулювати школу, не тисне на неї з дисципліною і працює зранку до ночі, щоб у Лізи було все.

Бабуся на два міста Тетяна

Тетяна живе півтора місяця на півтора в Києві та Луганську, де має невеликий бізнес ― продуктовий магазинчик. У неї дві доньки та 10-річна онука Варвара. Бабуся водила онучку на карате, китайську мову, фортепіано, гітару, малювання та інші гуртки. Тетяна хоче, щоб Варвара знайшла себе.

Блискуча бабуся Світлана

Світлана живе сама вже 20 років, а на проєкт прийшла показати, що бабусі бувають різні. Вона регулярно займається в залі, захоплюється латиноамериканськими танцями, а працює медсестрою. З двома доньками у Світлани склалися сестринські стосунки: вони разом відпочивають, ходять на караоке, кальян. Із зятями у неї також чудові взаємини. Онукові Світлани 2 роки, він з батьками живе в іншому місті. Бабуся бачить його приблизно раз на три тижні. Вона не втручається у методи виховання доньки.

Протягом тижня учасниці ходитимуть одна до одної в гості з інспекціями. Вони оцінять суперниць за такими критеріями: виховання, хазяйновитість і саморозвиток. У фіналі експерт з питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов віддасть одній із них свої 10 балів. Учасниця, яка набере найбільшу кількість балів, отримає заповітне звання «супербабуся».

Video: «Супербабуся» 2 сезон: ощадлива бабуся, бабуся-опікунка, бабуся на два міста і блискуча бабуся ― учасниці 4 тижня Супербабуся 2 сезон: учасниці 4 тижні проекту. Бережлива бабуся, бабуся-опікунка, бабуся на два міста та блискуча бабуся – дізнайтесь більше про учасниць 13, 14, 15 та 16 випусків

Психологічний проєкт «Супербабуся»-2 виходить на СТБ о 19:05 з понеділка по четвер. Не пропустіть нові випуски!

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