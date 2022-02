«Супербабуся» 2 сезон: ощадлива бабуся, бабуся-опікунка, бабуся на два міста і блискуча бабуся ― учасниці 4 тижня

21 лютого о 19:05 на телеканалі СТБ вийде 13 випуск 2 сезону психологічного реаліті «Супербабуся». Чотири нові учасниці продемонструють, що вони знаються на вихованні краще за інших, і спробують отримати титул «супербабуся». На четвертому тижні сезону за омріяне звання боротимуться: ощадлива бабуся Людмила, бабуся-опікунка Світлана, бабуся на два міста Тетяна і блискуча бабуся Світлана. Докладніше про кожну учасницю читайте в матеріалі.

У Людмили двоє онуків: 19-річний Артем і 10-річна Кароліна. Вони привчені до дисципліни, гарно виховані, добре навчаються. Артем вчиться в університеті на другому курсі, а Кароліна ― в п’ятому класі. На першому плані в Людмили ― дисципліна. Вона виховує онуків людяними та чесними, вони дуже люблять і поважають бабусю.

Світлана ― приватний підприємець у сфері нерухомості. У неї є 14-річна онука Ліза, яка займається театральним мистецтвом, моделінгом і знімається в кіно. Бабуся дозволяє онучці прогулювати школу, не тисне на неї з дисципліною і працює зранку до ночі, щоб у Лізи було все.

Тетяна живе півтора місяця на півтора в Києві та Луганську, де має невеликий бізнес ― продуктовий магазинчик. У неї дві доньки та 10-річна онука Варвара. Бабуся водила онучку на карате, китайську мову, фортепіано, гітару, малювання та інші гуртки. Тетяна хоче, щоб Варвара знайшла себе.

Світлана живе сама вже 20 років, а на проєкт прийшла показати, що бабусі бувають різні. Вона регулярно займається в залі, захоплюється латиноамериканськими танцями, а працює медсестрою. З двома доньками у Світлани склалися сестринські стосунки: вони разом відпочивають, ходять на караоке, кальян. Із зятями у неї також чудові взаємини. Онукові Світлани 2 роки, він з батьками живе в іншому місті. Бабуся бачить його приблизно раз на три тижні. Вона не втручається у методи виховання доньки.

Протягом тижня учасниці ходитимуть одна до одної в гості з інспекціями. Вони оцінять суперниць за такими критеріями: виховання, хазяйновитість і саморозвиток. У фіналі експерт з питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов віддасть одній із них свої 10 балів. Учасниця, яка набере найбільшу кількість балів, отримає заповітне звання «супербабуся».

