«Супербабуся» 2 сезон 13 випуск: блискуча бабуся Світлана пливе за течією

21 лютого на телеканалі СТБ вийшов 13 випуск психологічного реаліті «Супербабуся»-2, де бабусі змагаються за заповітне звання. Чому Світлана віддала доньку в дитинстві? Чому вона терпіла нову жінку свого колишнього чоловіка? Якими стали її стосунки з рідними?

Більше на тему: «Супербабуся» 2 сезон: ощадлива бабуся, бабуся-опікунка, бабуся на два міста і блискуча бабуся ― учасниці 4 тижня

Світлана розлучена, живе окремо від своїх доньок. У неї є 2-річний онук Олексій від старшої доньки. Молодша донька сама забезпечує себе з 19 років, а Світлана приділяє увагу своїй красі та здоров’ю. Онук живе в іншому місті, тому бачаться вони не так часто, і бабуся дозволяє йому все що завгодно, коли той приїздить у гості. Вона хоче продемонструвати, що бабуся може бути молодою, красивою і дбати про себе.

Блискуча бабуся запросила учасниць на студію, де вона займається танцями. Світлана з партнером влаштували їм показовий виступ і вразили до глибини душі. Проте на словах не всі бабусі оцінили та підтримали захоплення конкурентки.

Вдома Світлана похвалилася маленькою, зате красивою і чепурною квартирою. Вона непогана господиня, проте все ж більше займається своїм здоров’ям, фізичним станом і подорожами. У спальні в героїні все яскраво та насичено золотим і червоним. Світлана продемонструвала свій гардероб, де багато красивих та дорогих речей. Вона розповіла, що її чоловік поїхав на заробітки й невдовзі вирішив розлучитися. Та незважаючи на це, продовжував забезпечувати колишню дружину й дітей, фінансувати навчання, відпочинок тощо.

Бабусі не змогли познайомитися особисто з онуком Світлани, тому що він із сім’єю захворіли. Проте вдалося поспілкуватися по відеозв’язку ― онук передав привіт бабусі, а донька розповіла, які в неї стосунки з мамою. Від дітей героїні учасниці дізналися, що Світлана, коли чоловік вирішив розлучитися з нею, віддала одну доньку бабусі, у якої та жила більше 5 років. Крім того, доньки розповіли, що мама вимагала, щоб вони весь час були красивими та зразковими.

Молодша донька, яка живе окремо і власну сім’ю ще не створила, розповіла, як у дитинстві вони їздили на море з новою супутницею батька ― він оплатив відпочинок Світлані з дівчатами, проте попросив узяти її з собою.

Блискуча бабуся під час особистої розмови з учасницями не змогла пояснити, чому віддала одну доньку своїй матері. Також вона здивувала жінок тим, що на вечерю не все готувала самотужки, а замовила дещо на стіл із магазину.

Як пройшла розмова блискучої бабусі Світлани з Дмитром Карпачовим і що він порадив їй ― дивіться в повному 13 випуску 2 сезону «Супербабусі».

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.