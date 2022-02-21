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«Супербабуся» 2 сезон випуск 13 від 21.02.2022: Як блискуча бабуся виховує онуків?

21.02.2022

21 лютого о 19:05 на телеканалі СТБ вийде 13 випуск психологічного реаліті «Супербабуся»-2, де глядачі познайомляться з учасницями четвертого тижня та оцінять методи виховання блискучої бабусі Світлани. Що буде в тринадцятому випуску «Супербабусі»-2 ― читайте в матеріалі.

Video: «Супербабуся» 2 сезон випуск 13 від 21.02.2022: Як блискуча бабуся виховує онуків?

У 13 випуску проєкту Супербабуся 2 ми побачимо героїнь 4 тижні. А після цього до себе на інспекцію учасниць Супербабусі запросить блискуча бабуся Світалана, яка живе заради себе

Більше на тему: «Супербабуся» 2 сезон: ощадлива бабуся, бабуся-опікунка, бабуся на два міста і блискуча бабуся ― учасниці 4 тижня

Блискуча бабуся Світлана працює медсестрою, у неї дві доньки та прекрасний 2-річний онук Олексій, який живе в іншому місті. Світлана дає онуку повну свободу, коли він до неї приїжджає. Жінка стежить за своєю зовнішністю, 2―3 рази на тиждень займається у спортзалі і ходить на латиноамериканські танці. На проєкті вона хоче показати, що бабуся може бути сучасною.

У 13 випуску реаліті «Супербабуся»-2 від 21.02.2022 ми дізнаємось:

  • Чому Світлана покликала бабусь на танці, і як суперниці відреагували на її стиль життя?
  • Як учасниці оцінили житло Світлани, і які в них виникли претензії до блискучої бабусі?
  • Хто зробив для Світлани шикарний ремонт і забезпечив її?
  • Що в особистому житті блискучої бабусі шокувало учасниць?
  • Хто займався вихованням дітей Світлани?
  • Як пройшло спілкування з онуком та доньками героїні?
  • Чому Світлана погодилася на умови чоловіка щодо шлюбу та дітей?

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