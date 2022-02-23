23 лютого о 19:05 на телеканалі СТБ вийде 15 випуск психологічного реаліті «Супербабуся»-2, де глядачі оцінять сім’ю та метод їжакових рукавиць ощадливої бабусі Людмили. Що буде в п’ятнадцятому випуску «Супербабусі»-2 ― читайте в матеріалі.

Video: «Супербабуся» 2 сезон випуск 15 від 23.02.2022: Як виховує онуків ощадлива бабуся Людмила? У 15 випуску проєкту Супербабуся 2 ми побачимо, як пройде інспекція учасницями життя бережливої бабусі Людмили, яка живе з онуками.

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Людмила виховала доньку Ірину, якій 38 років, і має двох онуків: 19-річного Артема і 10-річну Кароліну. Вони гарно виховані, добре навчаються. Артем вчиться в університеті на другому курсі, а Кароліна ― в п’ятому класі. На першому плані в Людмили ― дисципліна. Вона виховує онуків людяними та чесними, вони дуже люблять і поважають бабусю.

У 15 випуску реаліті «Супербабуся»-2 від 23.02.2022 ми дізнаємось:

Де живе Людмила, і як вона зустріла бабусь?

Чому вона відразу шокувала їх?

Яке житло в героїні, і чи забезпечила вона чистоту зі своєю дисципліною?

Про яку дивну особливість сім’ї Людмили дізналися бабусі?

Як пройшло знайомство з Кароліною, і що довело її до сліз? Як це прокоментував Дмитро Карпачов?

Чи вдалося гостям поспілкуватися з Артемом та Кароліною особисто?

Чому діти живуть окремо від батьків? Яка правда випливла про Людмилу та її доньку?

Що Людмилі порадив Дмитро Карпачов?

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