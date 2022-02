«Супербабуся» 2 сезон випуск 15 від 23.02.2022: Як виховує онуків ощадлива бабуся Людмила?

23 лютого о 19:05 на телеканалі СТБ вийде 15 випуск психологічного реаліті «Супербабуся»-2, де глядачі оцінять сім’ю та метод їжакових рукавиць ощадливої бабусі Людмили. Що буде в п’ятнадцятому випуску «Супербабусі»-2 ― читайте в матеріалі.

Більше на тему: «Супербабуся» 2 сезон: ощадлива бабуся, бабуся-опікунка, бабуся на два міста і блискуча бабуся ― учасниці 4 тижня

Людмила виховала доньку Ірину, якій 38 років, і має двох онуків: 19-річного Артема і 10-річну Кароліну. Вони гарно виховані, добре навчаються. Артем вчиться в університеті на другому курсі, а Кароліна ― в п’ятому класі. На першому плані в Людмили ― дисципліна. Вона виховує онуків людяними та чесними, вони дуже люблять і поважають бабусю.

У 15 випуску реаліті «Супербабуся»-2 від 23.02.2022 ми дізнаємось:

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.