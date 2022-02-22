«Супербабушка» 2 сезон 14 выпуск: бабушка-опекунша Светлана трагически потеряла дочь

22 февраля на телеканале СТБ вышел 14 выпуск психологического реалити «Супербабушка»-2, где бабушки соревнуются за заветное звание. Почему в семье Светланы под запретом весь алкоголь? Рада ли внучка правилам бабушки-опекунши? Какую тайну Светланы раскрыла внучка? И что довело до слез героиню выпуска?

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Светлана ― риелтор и частный предприниматель в сфере недвижимости. У нее есть 14-летняя внучка Лиза, мать которой (дочь героини) умерла. Светлана стала ее опекуншей и искренне пытается дать девочке все. Лиза занимается театральным искусством, моделингом и снимается в кино. Бабушка покупает внучке дорогие вещи, стала ей подружкой, поддерживает во всем и позволяет прогуливать школу. Светлана не давит на Лизу с дисциплиной и работает с утра до ночи, чтобы у девочки было все, как у детей с живыми родителями.

Светлана встретила участниц на пороге дома с красной икрой и шампанским. Она утверждает, что всегда устраивает гостям подобные встречи. Бабушки рассмотрели интерьер: высокий потолок, много зеркал, пышный и помпезный ремонт. Светлана объяснила, что она занимается уборкой и хозяйством сама, однако у них есть работница, которая регулярно приходит и помогает в случае необходимости.

Светлана сразу познакомила гостей с мужем Юрием. Они 25 лет вместе, помогают и поддерживают друг друга, счастливы в браке, однако муж признает, что Светлана в семье главная. Женщин угостили вкусными деликатесами, нарезкой, пирогами и шампанским. Но, как и во время знакомства, оно было безалкогольным. Участниц удивило это, и Юрий объяснил, что у них никто не употребляет алкоголь или психотропные вещества.

Светлана познакомила конкуренток с внучкой Лизой. Бабушка ​​занимается съемками девочки, ездит с ней и поддерживает. Однако участницы заметили, что Светлана может слегка давить на внучку и заставлять ее: она сама рассказала о согласованных съемках, когда девочка неожиданно отказалась что-то делать, ― такие единичные случаи также бывают. Они показали журналы с фотографиями Лизы, и участницы начали расспрашивать ее о методах воспитания бабушки.

Лиза во время личного разговора рассказала, что почти не помнит родителей ― только больницу. Оказывается, они были наркоманами, и Светлана забрала ее, а когда родители умерли, взялась воспитывать и обеспечивать. Гости расспросили Лизу об учебе и отношениях с бабушкой. Оказалось, что девочка не очень хорошо знает школьную программу, а также легкомысленно относится к дорогим вещам ― разбила айфон, потеряла сумочку за тысячи долларов.

После общения бабушки пришли к Светлане с вопросами. Та рассказала, что ее дочь стала наркоманкой в ​​15―16 лет, так что мама не заметила, пока не появились синяки на руках и непонятная компания. Несмотря на постоянное лечение, девушка не могла избавиться от зависимости, а затем нашла мужчину-наркомана, и они поженились. Лиза родилась с последствиями маминой болезни, и бабушка очень переживает из-за ее трезвости, поэтому время от времени возит внучку на могилу матери для серьезных разговоров. Родители Лизы погибли один за другим, и смерть дочери до сих пор болит в сердце Светланы.

Как прошел разговор бабушки-опекунши Светланы с Дмитрием Карпачевым и что он ей посоветовал ― смотрите в полном 14 выпуске 2 сезона «Супербабушки».

Video: «Супербабушка» 2 сезон 14 выпуск: бабушка-опекунша Светлана трагически потеряла дочь Героиней 14 выпуска проекта Супербабушка 2 стала бабушка-опекунша Светлана, ставшая мамой для внучки. Как прошла инспекция в 14 выпуске Супербабушка 2 – читайте на сайте.

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