«Супербабуся» 2 сезон 10 випуск: бабусі в короні Тамарі байдуже, що вона завдає болю близьким

15 лютого на телеканалі СТБ вийшов 10 випуск психологічного реаліті «Супербабуся»-2, де бабусі змагаються за заповітне звання. Як Тамара виховувала старшу доньку, а тепер молодшу? Чи вистачає дітям уваги бабусі в короні? І які насправді стосунки в Тамари з донькою Ольгою?

Тамара живе з чоловіком та молодшою 10-річною донькою Мартою. 31-річна донька Оля народила їй двох онуків: 13-річну Машу і 4-річного Діму. Оля з сім’єю живе окремо, вона завагітніла в 17 років, коли Тамарі було 37. Бабуся дозволяє онукам усе й сама не проти побешкетувати з ними.

Тамара зустріла бабусь у розкішній квартирі понад 70 м². Вона зізналася, що прибирає сама, проте не гребує допомогою клінінгової компанії. Господиня пригостила конкуренток шампанським і почала розважати розмовою.

Бабуся в короні брала участь у конкурсі краси для жінок 40+ ― не стала переможницею, проте корона залишилася на згадку як презент усім учасницям. Тамара з юності багато працювала, часто важко, щоб прогодувати сім’ю і триматися на плаву. Донедавна вона була співвласницею мережі кафе-ресторанів з піцою та суші в Києві. Проте з 2020 року в умовах карантину вести справи стало невигідно, і поступово вони прикрили всі 6 закладів по місту. Зараз у сім’ї заробляє її чоловік, який працює в Національному архіві начальником пожежної служби.

Тамара встигла зробити кілька пластичних операцій та косметичних маніпуляцій з обличчям. Вона вважає, що жінка має дбати про свій гарний вигляд, і виділяє фінанси на регулярні відвідини салонів краси. Крім того, героїня перенесла операцію, після якої залишився шрам на животі, ― жінка перекрила його великим татуюванням. Так само вона зробила ще з кількома шрамами від опіків та ін. Тамара запропонувала й іншим учасницям спробувати тимчасові тату, та, хоч їх і заінтригувала пропозиція, не всі були в захваті.

Героїня познайомила гостей з донько Мартою та онучкою Машею. Вона розповіла, що багато часу проводить з дітьми, купує їм усе, водить гуляти на природу. Бабуся вирішила боротися з курінням радикально: коли дитина пробувала палити, то вона вдалася до «дідівського» методу ― нагодувала її сигаретами з пачки. Проте, коли Тамара вийшла, виявилося, що Маша іншої думки: бабуся купує одяг та речі, не питаючи ні бажання, ні розмірів дітей; гуляти вона возить їх раз на місяць, а особисто Маша ще й страждає від того, що на неї завжди покладають обов’язки годувати, перевдягати, розважати і вкладати меншого брата Дмитра.

Молодша донька зізналася гостям, що мама не особливо звертає на неї увагу ― вона дивиться серіали. На Марту часто кричить і навіть може карати гірше, ― дівчинка не сказала вслух, але учасниці вирішили розпитати Тамару про побиття дітей.

Старша донька героїні розповіла, що мама пішла від її батька, коли їй було 5, проте Оля все одно спілкувалася з ним і любила. Тамара була дуже сувора і постійно карала її. Оля зізналася, що вона противниця методів матері і що вони не дуже близькі. А коли бабусі запитали про чоловіків Тамари, дівчина просто встала й пішла.

Враженим учасницям проєкту Тамара зізналася, що зраджувала батькові Ольги, потім мала кілька інших чоловіків, а під час заміжжя регулярно зустрічалася. Вона зазначила, що важко працювала і не дозволяла собі в молодості, чого хотіла, тому зараз має право поводитися, як вважає за потрібне.

Як пройшла розмова бабусі в короні Тамари з Дмитром Карпачовим і що він порадив їй ― дивіться в повному 10 випуску 2 сезону «Супербабусі».

