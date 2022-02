«Супербабуся» 2 сезон: бабуся-майстриня, бабуся в короні, онукозалежна бабуся і бабуся-чирлідерка ― учасниці 3 тижня

14 лютого о 19:05 на телеканалі СТБ вийде 9 випуск 2 сезону психологічного реаліті «Супербабуся». Чотири нові учасниці продемонструють, що вони знаються на вихованні краще за інших, і спробують отримати титул «супербабуся». На третьому тижні сезону за омріяне звання боротимуться: бабуся-майстриня Наталя, бабуся в короні Тамара, онукозалежна бабуся Ірина і бабуся-чирлідерка Анелія. Докладніше про кожну учасницю читайте в матеріалі.

Наталя ― майстриня гончарної справи і противниця неприродної краси. Вона має 26-річну доньку і двох онуків ― 7 та 2 років. Усі ліплять, малюють і ходять на розвивальні гуртки. Наталя домовляється про виховання онуків з донькою, у них спокійний діалог.

Тамара брала участь у конкурсі «Красуня 40+», де отримала свою корону. Її життя ― це моделінг, фотосесії та конкурси краси. Вона відвідує салони, робить пластичні операції та має тату на пупку. У Тамари дві доньки та двоє онуків ― 13 і 4 років. Коли мама не бачить або недоступна, бабуся дозволяє онукам те, що забороняють їхні батьки.

В Ірини двоє дітей: 38-річна Олена та 32-річний Богдан, ― і 10-річний онук Міша, якого вона любить без тями. Бабуся щодня приїздила до онука після його народження. Міша з 4 років займається ММА ― змішаними єдиноборствами. Ірина водить його на тренування і ходить на всі змагання.

Анелія викладає фізичну культуру та спорт, є майстром спорту зі спортивної гімнастики, а нещодавно представляла Україну в команді з чирлідингу на чемпіонаті світу в Токіо. Донька Анелії померла в 39 років, залишився її син, опікункою якого з 10 років стала бабуся. Зараз йому 18, він студент і виступає в змаганнях із греко-римської боротьби. Від сина в Анелії 3-річна онучка. Бабуся також її тренує і навчає різних видів спорту.

