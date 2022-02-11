«Супербабушка» 2 сезон: бабушка-мастерица, бабушка в короне, внукозависимая бабушка и бабушка-чирлидерша ― участницы 3 недели

14 февраля в 19:05 на телеканале СТБ выйдет 9 выпуск 2 сезона психологического реалити «Супербабушка». Четыре новых участницы продемонстрируют, что они разбираются в воспитании лучше других, и попытаются получить титул «супербабушка». На третьей неделе сезона за заветное звание будут бороться: бабушка-мастерица Наталья, бабушка в короне Тамара, внукозависимая бабушка Ирина и бабушка-чирлидерша Анелия. Подробнее о каждой участнице читайте в материале.

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Бабушка-мастерица Наталья

Наталья ― мастер гончарного дела и противница неестественной красоты. У неё есть 26-летняя дочь и двое внуков — 7 и 2 лет. Все лепят, рисуют и ходят на развивающие кружки. Наталья договаривается о воспитании внуков с дочерью, у них спокойный диалог.

Бабушка в короне Тамара

Тамара участвовала в конкурсе «Красавица 40+», где получила свою корону. Её жизнь ― это моделинг, фотосессии и конкурсы красоты. Она посещает салоны, делает пластические операции и имеет тату на пупке. У Тамары две дочери и двое внуков ― 13 и 4 лет. Когда мама не видит или недоступна, бабушка разрешает внукам то, что запрещают их родители.

Внукозависимая бабушка Ирина

У Ирины двое детей: 38-летняя Елена и 32-летний Богдан, ― и 10-летний внук Миша, которого она любит без ума. Бабушка каждый день приезжала к внуку после его рождения. Миша с 4 лет занимается ММА ― смешанными единоборствами. Ирина водит его на тренировки и ходит на все соревнования.

Бабушка-чирлидерша Анелия

Анелия преподает физическую культуру и спорт, является мастером спорта по спортивной гимнастике и недавно представляла Украину в команде по чирлидингу на чемпионате мира в Токио. Дочь Анелии умерла в 39 лет, остался ее сын, опекуншей которого с 10 лет стала бабушка. Сейчас ему 18, он студент и выступает в соревнованиях по греко-римской борьбе. От сына у Анелии 3-летняя внучка. Бабушка также ее тренирует и учит разным видам спорта.

Психологический проект «Супербабушка»-2 выходит на СТБ в 19:05 с понедельника по четверг. Не пропустите новые выпуски!

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