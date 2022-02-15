«Супербабушка» 2 сезон 10 выпуск: бабушке в короне Тамаре безразлично, что она причиняет боль близким

15 февраля на телеканале СТБ вышел 10 выпуск психологического реалити «Супербабушка»-2, где бабушки соревнуются за заветное звание. Как Тамара воспитывала старшую дочь, а теперь ― младшую? Хватает ли детям внимания бабушки в короне? И какие отношения на самом деле у Тамары с дочерью Ольгой?

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Тамара живет с мужем и младшей 10-летней дочерью Мартой. 31-летняя дочь Оля родила ей двух внуков: 13-летнюю Машу и 4-летнего Диму. Оля с семьёй живет отдельно, она забеременела в 17 лет, когда Тамаре было 37. Бабушка позволяет внукам все и сама не прочь пошалить с ними.

Тамара встретила бабушек в роскошной квартире более 70 м². Она призналась, что убирает сама, однако не гнушается помощью клининговой компании.

Хозяйка угостила конкуренток шампанским и принялась развлекать разговором.

Бабушка в короне участвовала в конкурсе красоты для женщин 40+ ― не стала победительницей, однако корона осталась на память как презент всем участницам. Тамара с юности много работала, часто тяжело, чтобы прокормить семью и держаться на плаву. До недавнего времени она была совладелицей сети кафе-ресторанов с пиццей и суши в Киеве. Однако с 2020 года в условиях карантина вести дела стало невыгодно, и постепенно они прикрыли все 6 заведений по городу. Сейчас в семье зарабатывает ее муж, работающий в Национальном архиве начальником пожарной службы.

Тамара успела сделать несколько пластических операций и косметических манипуляций с лицом. Она считает, что женщина должна выглядеть красиво, и выделяет финансы на регулярное посещение салонов красоты. Кроме того, героиня перенесла операцию, после которой остался шрам на животе ― женщина перекрыла его большой татуировкой. Так же она сделала еще с несколькими шрамами от ожогов и др. Тамара предложила и другим участницам попробовать временные тату, однако, хоть их и заинтриговало предложение, не все были в восторге.

Героиня познакомила гостей с Мартой и внучкой Машей. Она рассказала, что много проводит времени с детьми, покупает им все, водит гулять на природу. Бабушка решила бороться с курением радикально: когда ребенок пытался курить, то она прибегла к «дедовскому» методу ― накормила её сигаретами из пачки. Но когда Тамара вышла, оказалось, что Маша иного мнения: бабушка покупает одежду и вещи, не спрашивая ни желания, ни размеров детей; гулять она возит их раз в месяц, а лично Маша еще и страдает от того, что на нее всегда возлагают обязанности кормить, переодевать, развлекать и укладывать младшего брата Дмитрия.

Младшая дочь призналась гостьям, что мама не особо обращает на нее внимание ― она смотрит сериалы. На Марту часто кричит и даже может наказывать хуже, ― девочка не сказала вслух, но участницы решили расспросить Тамару об избиении детей.

Старшая дочь героини рассказала, что мама ушла от её отца, когда ей было 5, ― впрочем, Оля все равно общалась с ним и любила. Тамара была очень строга и постоянно наказывала её. Оля призналась, что она противница методов матери и что они не очень близки. А когда бабушки спросили о мужчинах Тамары, девушка просто встала и ушла.

Пораженным участницам проекта Тамара призналась, что изменяла отцу Ольги, затем имела несколько других мужчин, а во время замужества продолжала встречаться. Она отметила, что тяжело работала и многого не позволяла себе в молодости, поэтому сейчас вправе вести себя, как считает нужным.

Как прошел разговор бабушки в короне Тамары с Дмитрием Карпачевым и что он ей посоветовал ― смотрите в полном 10 выпуске 2 сезона «Супербабушки».

Video: «Супербабушка» 2 сезон 10 выпуск: бабушке в короне Тамаре безразлично, что она причиняет боль близким Героиней 10 выпуска проекта Супербабушка 2 стала бабушка в короне Тамара, которая диктует правила всем в семье. Как прошла инспекция в 10 выпуске Супербабушка 2 – читайте на сайте.

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