«Супербабуся» 2 сезон 9 випуск: бабуся-майстриня Наталя звинувачувала доньку у зруйнованому житті

14 лютого на телеканалі СТБ вийшов 9 випуск психологічного реаліті «Супербабуся»-2, де бабусі змагаються за заповітне звання. Чому Наталя вирішила займатися гончарством і живописом? Де її чоловік, і чому вона не вийшла заміж? Звідки вона черпає натхнення для сороміцької тематики своєї творчості?

Наталя ― гончариня, професійно ліпить і малює, а також веде курси з образотворчого мистецтва у своєму районі. У неї 26-річна донька та двоє онучок: 7-річна Діана та 2-річна Мар’яна. Бабуся дозволяє малечі робити все, що заманеться, учить малювати й ліпити. Наталя вважає, що матеріальні цінності ― другорядні.

Знайомство з Наталею осилили не всі учасниці ― бабуся в короні не змогла приїхати на знімання, тому вона передивлялася матеріали і виставляла оцінки окремо.

Наталя живе сама в будинку у приватному секторі Києва. Вона зустріла бабусь у дворі, проте відразу нарвалася на критику. Виявилося, що двір у неї не ідеально чистий, зі слідами занедбаності в деяких місцях. Господиня відповіла на закиди, що не може перетруджувати руки, бо вони їй потрібні для творчості.

Гості були розчаровані будинком героїні: він виявився невеличким і тісним ― із кухнею, майстернею, ванною та спальнею. Всередині було достатньо чисто для таких розмірів, проте, на думку бабусь, не ідеально. Наталя показала, як вона малює, ― стіни в кімнаті були завішені малюнками з різними орнаментами. Як зізналася бабуся-майстриня, в основі її творчості ― жіноче та чоловіче начала у формі статевих органів, і показала, де на її картинах пелюстки ― жіночі символи та фалоси ― чоловічі. За словами героїні, її картини ― про кохання в його фізичному прояві, а надихається Наталя на творчість думками про секс і чоловіків.

Бабусі здивувалися такому підходові, проте дещо зачепило та зацікавило їх. Наталя зізналася, що зараз у неї немає чоловіка, вона нещодавно закінчила стосунки.

Після цього жінка продемонструвала свою гончарну майстерню та запропонувала дівчатам самим спробувати поліпити. Вона розповіла про свою роботу з дітьми, зокрема про дітей з особливими потребами. Коли Наталя розповідала про глину, то наголосила, що цей матеріал, як жінка, любить пестощі і контакт.

До героїні приїхала донька Настя з онучками ― Мар’яною та Діаною. Дівчатка зізналися, що у бабусі їм більше подобається, бо вона дозволяє те, що забороняють батьки. Також, що мама в них сувора і може покарати за шкоду.

Під час особистого спілкування з Настею бабусі дізналися, що в молодості Наталя залишилася сама і, поки не могла знайти собі чоловіка, звинувачувала у проблемах доньку. Вона суворо карала і била Настю, так, що та тікала від неї по всьому двору. Наталя тільки нещодавно кардинально змінила життя, звернулася до психолога та почала налагоджувати взаємини з донькою. Зараз вони зворушливо спілкуються, чим викликали подив у гостей.

Під час вечері героїня зізналася, що боялася за Настю через подруг, тому била її. У Наталі було четверо чоловіків. Один із них став бандитом, інший ображав, бив та погрожував їй. Третій чоловік весь час гуляв, а четвертий хотів відібрати в неї землю та будинок. Також вона розповіла, що якось балтієць пропонував їй вийти заміж та поїхати з ним, але покинути доньку, ― саме через цей випадок у них був конфлікт із Настею. Вона почала налагоджувати стосунки з донькою, коли побачила, як живуть інші люди.

