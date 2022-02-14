«Супербабушка» 2 сезон 9 выпуск: бабушка-мастерица Наталья обвиняла дочь в разрушенной жизни

14 февраля на телеканале СТБ вышел 9 выпуск психологического реалити «Супербабушка»-2, где бабушки соревнуются за заветное звание. Почему Наталья решила заниматься гончарством и живописью? Где ее муж, и почему она не вышла замуж? Откуда она черпает вдохновение для срамной тематики своего творчества?

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Наталья ― гончар, профессионально лепит и рисует, а также ведет курсы по изобразительному искусству в своем районе. У нее 26-летняя дочь и две внучки ― 7-летняя Диана и 2-летняя Марьяна. Бабушка позволяет внукам делать все что угодно, учит их рисовать и лепить. Наталья считает, что материальные ценности ― второстепенные.

Знакомство с Натальей осилили не все участницы ― бабушка в короне не смогла приехать на съемки, поэтому она пересматривала материалы и выставляла оценки отдельно.

Наташа живет сама в доме в частном секторе Киева. Она встретила бабушек во дворе, однако сразу нарвалась на критику. Оказалось, что двор у нее не идеально чистый, со следами запущенности в некоторых местах. Хозяйка ответила на упреки, что не может перетруждать свои руки, потому что они нужны ей для творчества.

Гости были разочарованы домом Натали: он оказался небольшим и тесным ― с кухней, мастерской, ванной и спальней. Внутри было достаточно чисто для таких размеров, однако, по мнению бабушек, не идеально. Героиня показала, как она рисует, ― стены в комнате были завешены рисунками с разными орнаментами. Как призналась Наталья, в основе ее творчества ― женское и мужское начала в форме половых органов, и показала, где на ее картинах лепестки ― женские символы и фаллосы ― мужские. По словам героини, ее картины ― о любви в ее физическом проявлении, а вдохновляется Наталья на творчество мыслями о сексе и мужчинах.

Бабушки удивились такому подходу, однако кое-что зацепило и заинтересовало их. Наталья призналась, что сейчас у нее нет мужчины, она недавно закончила отношения.

После этого героиня продемонстрировала свою гончарную мастерскую и предложила девушкам самим попробовать полепить. Она рассказала о своей работе с детьми, в частности о детях с особыми потребностями. Когда Наталья рассказывала о глине, то подчеркнула, что этот материал, как женщина, любит ласку и контакт.

К героине приехала дочь Настя с внучками Марьяной и Дианой. Девочки признались, что у бабушки им больше нравится, потому что она позволяет то, что запрещают родители. Также, что мама у них строгая и может наказать за вредность.

Во время личного общения с Настей бабушки узнали, что в молодости Наталья осталась одна и, пока не могла найти себе мужа, обвиняла в проблемах дочь. Мама строго наказывала и била Настю, так что та бегала от нее по всему двору. Наталья недавно кардинально изменила жизнь, обратилась к психологу и начала налаживать отношения с дочерью. Сейчас они трогательно общаются, чем вызвали удивление у гостей.

Во время ужина героиня призналась, что боялась за Настю из-за подруг, поэтому била ее. У Натальи было четверо мужей. Один из них стал бандитом, другой обижал, избивал и угрожал ей. Третий муж все время гулял, а четвертый хотел отобрать у нее землю и дом. Также она рассказала, что однажды балтиец предлагал ей выйти замуж и уехать с ним, но бросить дочь, ― именно из-за этого у них с Настей был конфликт. Она принялась налаживать отношения с дочерью, когда увидела, как живут другие люди.

Как прошел разговор бабушки-мастерицы Натальи с Дмитрием Карпачевым и что он ей посоветовал ― смотрите в полном 9 выпуске 2 сезона «Супербабушки».

Video: «Супербабушка» 2 сезон 9 выпуск: бабушка-мастерица Наталья обвиняла дочь в разрушенной жизни Героиней 9 выпуска проекта Супербабушка 2 стала бабушка-мастерица Наталья, обвинявшая дочь в проблемах с мужчинами Как прошла инспекция в 9 выпуске Супербабушка 2 – читайте на сайте.

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