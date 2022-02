«Супербабуся» 2 сезон 11 випуск: бабуся-чирлідерка Анеля встигає виховувати онука і допомагати невістці

17 лютого на телеканалі СТБ вийшов 11 випуск психологічного реаліті «Супербабуся»-2, де бабусі змагаються за заповітне звання. Чому Анеля допомагає невістці з вихованням онучки? Що зламало життя її синові? Чи вдалося Анелі самотужки виховати онука?

Анеля ― майстер спорту зі спортивної гімнастики. Вона створила команду чирлідерок 40+, а також викладає фізичну культуру в кількох вишах Києва. У Анелі двоє онуків: 18-річний Марк і 3-річна Ліза. Онучка вже читає і малює. Марк залишився сиротою, Анеля стала його опікункою і займалася його розвитком. Вона живе з Марком і допомагає своїй невістці. Бабуся-чирлідерка вважає себе супербабусею, бо дає онукам інтелектуальний розвиток, щоб усього іншого вони досягли самі.

Анеля запросила бабусь на тренування зі своєю групою чирлідерок 40+, де продемонструвала, чого навчила жінок. Вона з династії спортсменів і посідала призові місця по Києву, УРСР та колишньому Союзу, входила до 20-ки найкращих спортивних гімнасток.

Також героїня розповіла, як її запросили вести заняття для жінок і про те, як витратила 100 тисяч гривень спадку на своє захоплення. Анеля спробувала навчити учасниць азів чирлідингу і повеселила їх.

Вдома жінки були вражені житлом Анелі, де ремонт не робився 18 років. Проте господиня наголосила, що вона більше цінує життя, друзів у ньому, дітей та онуків, і дала зрозуміти, що матеріальні блага ― це засіб для здійснення мрій та отримання вражень.

На кухні в Анелі було достатньо чисто, проте бабусі виявили, що холодильник брудний зсередини. Героїня відповіла, що не стала витрачати час на вичищання до блиску тільки заради знімання. Її кімнату суперниці також не оцінили ― вона невелика, із шафою, диваном та пуфиком для собаки. На їхню думку, там мало місця, а от Анеля вважає, що їй для сну та занять достатньо.

Кімната онука Марка набагато більша ― Анеля наголосила, що йому як чоловікові треба більше місця та комфорту. Вона розповіла, що його батько, а потім і мати померли, коли хлопчик був малий. Бабуся стала опікункою і сама ставила його на ноги.

Під час особистого спілкування Марк розповів, що він вивчає німецьку філологію і займається спортом. Хлопець почав потихеньку підробляти з 16 років, зараз у них із бабусею в кожного свій бюджет і є спільний ― для потреб та відпочинку.

Увечері героїня познайомила інспекцію з невісткою та онучкою Лізою. Під час особистого спілкування виявилося, що жінка розлучилася з сином Анелі ще півтора року тому, і він не допомагає їм. Функції батька перед Лізою виконує бабуся. Проте взаємини в Анелі з невісткою не без напруги.

Також Анеля познайомила бабусь із сином Юрієм. Виявилося, що батько з 12―13 років почав брати його на бандитські «розбірки» і вчив займатися рекетом. Скоро хлопчик спробував наркотики, і це зруйнувало його життя. Він сім разів був засуджений, зараз працює в ритуальному агентстві та намагається хоч іноді чимось допомогти Лізі.

Як пройшла розмова бабусі-чирлідерки Анелі з Дмитром Карпачовим і що він порадив їй ― дивіться в повному 11 випуску 2 сезону «Супербабусі».

