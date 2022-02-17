«Супербабушка» 2 сезон 11 выпуск: бабушка-чирлидерша Анеля успевает воспитывать внука и помогать невестке

17 февраля на телеканале СТБ вышел 11 выпуск психологического реалити «Супербабушка»-2, где бабушки соревнуются за заветное звание. Почему Анеля помогает невестке с воспитанием внучки? Что сломало жизнь ее сыну? Удалось ли Анеле самой воспитать внука?

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Анеля ― мастер спорта по спортивной гимнастике. Она создала команду чирлидерш 40+, а также преподает физическую культуру в нескольких вузах Киева. У Анели двое внуков: 18-летний Марк и 3-летняя Лиза. Внучка уже читает и рисует. Марк остался сиротой, бабушка стала его опекуншей и занималась его развитием. Она живет с Марком и помогает своей невестке. Бабушка-чирлидерша считает себя супербабушкой, потому что дает внукам интеллектуальное развитие, чтобы всего остального они достигли сами.

Анеля пригласила участниц на тренировку со своей группой чирлидерш 40+, где продемонстрировала, чему научила женщин. Она из династии спортсменов и занимала призовые места по Киеву, УССР и бывшему Союзу, входила в топ-20 лучших спортивных гимнасток.

Также она рассказала, как ее пригласили вести занятия для женщин и о том, как потратила 100 тысяч гривен наследства на свое увлечение. Анеля попыталась научить бабушек азам чирлидинга и повеселила их.

Дома женщины были поражены жильем Анели, где ремонт не делался 18 лет. Однако хозяйка подчеркнула, что она больше ценит жизнь, друзей в ней, детей и внуков, и дала понять, что материальные блага ― это средство для исполнения мечт и получения впечатлений.

На кухне у Анели было достаточно чисто, однако бабушки обнаружили, что холодильник грязный изнутри. Героиня ответила, что не стала тратить время на чистку до блеска только для съемок. Её комнату соперницы также не оценили ― она небольшая, со шкафом, диваном и пуфиком для собаки. По их мнению, там мало места, а вот Анеля считает, что ей для сна и занятий достаточно.

Комната внука Марка гораздо больше ― Анеля подчеркнула, что ему как мужчине нужно больше места и комфорта. Она рассказала, что его отец, а потом и мать умерли, когда мальчик был маленький. Бабушка стала опекуншей и сама ставила его на ноги.

Во время личного общения Марк рассказал, что сейчас изучает немецкую филологию и занимается спортом. Парень начал потихоньку подрабатывать с 16 лет, у них с бабушкой у каждого свой бюджет и есть общий ― для нужд и отдыха.

Вечером Анеля познакомила инспекцию с невесткой и внучкой Лизой. Во время личного общения оказалось, что женщина развелась с сыном Анели еще полтора года назад, и он не помогает им. Функции отца перед Лизой выполняет бабушка. Но отношения у Анели с невесткой не без напряжения.

Также Анеля познакомила бабушек с сыном Юрием. Оказалось, что отец с 12―13 лет начал брать его на бандитские «разборки» и учил заниматься рэкетом. Вскоре мальчик попробовал наркотики, и это разрушило его жизнь. Он семь раз был осужден, сейчас работает в ритуальном агентстве и пытается хоть иногда чем-то помочь Лизе.

Как прошел разговор бабушки-чирлидерши Анели с Дмитрием Карпачевым и что он ей посоветовал ― смотрите в полном 11 выпуске 2 сезона «Супербабушки».

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