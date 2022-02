«Супербабуся» 2 сезон 12 випуск: онукозалежна бабуся Ірина заглушила біль трагедії

17 лютого на телеканалі СТБ вийшов 12 випуск психологічного реаліті «Супербабуся»-2, де бабусі змагаються за заповітне звання. Чому Ірина стала залежною від онука? Що перевернуло життя Ірини? Чи була онукозалежна бабуся гарною мамою? І хто стала переможницею третього тижня 2 сезону «Супербабусі»?

Ірина працює касиркою в спортивному клубі, у вільний час шиє та в’яже одяг на продаж. У неї двоє дітей: Оленка та Богдан, а також єдиний онук ― 10-річний син Олени Міша. Ірина дуже близька з Мішею і вважає, що в них космічний зв’язок. Хлопчик уже 6 років займається вільною боротьбою, а бабуся ходить на всі його змагання. Ірина вважає себе супербабусею, бо готова порвати кожного за онука і дуже прониклася його життям.

Ірина запросила учасниць на тренування Міші, де розповіла, що хлопчик був м’яким, на думку батька, і той віддав його на боротьбу. Їй боляче дивитися, як діти б’ють одне одного, проте характер Міші змінився ― він став спокійнішим, упевненим у собі.

Після занять бабусі попрямували до Ірини додому. У них виникли запитання до героїні: квартира була чистою, проте здавалося, що вона не обжита. Господиня пояснила, що раніше здавала її в аренду, а зараз сама мешкає тут. Виявилося, що вона жила з чоловіком, але він помер від онкології, й Ірина поступово перебралася в цю квартиру.

Ірина познайомила учасниць з онуком. Він розповів, що любить бабусю, проводить із нею час. Проте жінки зазначили, що вбачають неповагу з його боку до бабусі. Як взаємини Міші та Ірини оцінив Дмитро Карпачов?

Героїня познайомила жінок з донькою Оленою ― мамою Міші, син Богдан не зміг прийти через роботу. Олена розповіла, що батько покинув маму, коли діти були малі. Донька не прив’язалася до нього, бо він не брав участі в їхньому житті, а потім дітей Ірина піднімала сама. З мамою в Олени дуже теплі стосунки, взаєморозуміння та допомога. Учасницям здалося, що Ірина забагато дозволяла дітям. А що з цього приводу зазначив Дмитро Карпачов?

Під час особистого спілкування Ірина розповіла бабусям про те, що вона деякий час була сама, проте нещодавно зустріла чоловіка, з яким було цілковите взаєморозуміння і який робив для неї все. Вони одружилися і пожили разом, однак згодом виявилося, що в нього онкологія. Чоловік помер на очах в Ірини, і в неї була сильна депресія. Жінки дуже співчували їй та оцінили те, що вона не зламалася і допомагає дітям.

Також Ірина продемонструвала, як вона в’яже та шиє ― за її словами, заробляє на цьому приблизно 10 тисяч. Крім того, працює касиркою у спортивному комплексі.

Як пройшла розмова онукозалежної бабусі Ірини з Дмитром Карпачовим, що він порадив їй і хто перемогла на третьому тижні ― дивіться в повному 12 випуску 2 сезону «Супербабусі».

