«Супербабушка» 2 сезон 12 выпуск: внукозависимая бабушка Ирина заглушила боль трагедии

17 февраля на телеканале СТБ вышел 12 выпуск психологического реалити «Супербабушка»-2, где бабушки соревнуются за заветное звание. Почему Ирина стала зависима от внука? Что перевернуло жизнь Ирины? Была ли внукозависимая бабушка хорошей мамой? И кто стала победительницей третьей недели 2 сезона «Супербабушки»?

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Ирина работает кассиршей в спортивном клубе, в свободное время шьет и вяжет одежду на продажу. У нее двое детей: Елена и Богдан, а также единственный внук ― 10-летний сын Елены Миша. Ирина очень близка с Мишей и считает, что у них космическая связь. Мальчик уже 6 лет занимается вольной борьбой, а бабушка ходит на все его соревнования. Ирина считает себя супербабушкой, потому что готова порвать каждого за внука и очень прониклась его жизнью.

Ирина пригласила бабушек на тренировку Миши, где рассказала, что мальчик был мягким, по мнению отца, и тот отдал его на борьбу. Ей больно смотреть, как дети бьют друг друга, однако характер Миши изменился ― он стал более спокойным, уверенным в себе.

После занятий бабушки направились к Ирине домой. У них возникли вопросы к героине: квартира была чистой, однако казалось, что она не обжита. Хозяйка объяснила, что раньше сдавала ее в аренду, а сейчас сама проживает здесь. Оказалось, что она жила с мужем, но он скончался от онкологии, и Ирина постепенно перебралась в эту квартиру.

Ирина познакомила участниц с внуком. Он рассказал, что любит бабушку, проводит с ней время. Однако женщины отметили, что есть доля неуважения с его стороны к бабушке. Как отношения Миши и Ирины оценил Дмитрий Карпачев?

Героиня познакомила женщин с дочерью Еленой ― мамой Миши, сын Богдан не смог прийти из-за работы. Елена рассказала, что отец бросил маму, когда дети были малы. Дочь не привязалась к нему, потому что он не участвовал в их жизни, а детей Ирина поднимала сама. С мамой у Елены очень теплые отношения, взаимопонимание и помощь. Участницам показалось, что Ирина слишком много позволяла детям. А что на этот счет отметил Дмитрий Карпачев?

Во время личного общения Ирина рассказала бабушкам о том, что она некоторое время была одна, однако недавно встретила мужчину, с которым было полное взаимопонимание и который делал для нее все. Они поженились и пожили вместе, однако впоследствии оказалось, что у него онкология. Муж умер на глазах у Ирины, и у нее была сильная депрессия. Женщины очень сочувствовали ей и оценили то, что она не сломалась и помогает детям.

Также Ирина продемонстрировала, как она вяжет и шьет ― по её словам, зарабатывает на этом около 10 тысяч. Кроме того, работает кассиршей в спортивном комплексе.

Как прошел разговор внукозависимой бабушки Ирины с Дмитрием Карпачевым, что он ей посоветовал и кто победила на третьей неделе ― смотрите в полном 12 выпуске 2 сезона «Супербабушки».

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