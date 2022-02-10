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«Супербабушка» 2 сезон: кто победил в 8 выпуске от 10.02.2022

10.02.2022

В 8 выпуске 2 сезона психологического реалити «Супербабушка»-2 стало известно имя победительницы первой недели проекта. Кого высоко оценили участницы и эксперт Дмитрий Карпачев? И кто победил: бабушка-экстремалка, бабушка-домохозяйка, бабушка-тренер или роскошная бабушка? О результатах читайте в материале.

Супербабуся

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Бабушка-домохозяйка Алла замужем во второй раз, ее дочь с мужем и сыном живут в другом городе. Новый муж Аллы разрешил ей просто не работать и заниматься хобби. Бабушка проводит с внуком максимально столько времени, сколько может, и гордится тем, что у нее взаимопонимание с дочерью. Однако маленькой Алла ее почти не видела и принялась налаживать отношения матери-дочки, когда девочке было уже 10 лет.

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Бабушка-экстремалка Виктория не замужем, имела ресторанный бизнес, воспитала двух сыновей. Однако когда старший сын развелся, она продала свое заведение и забрала бывшую невестку с ребенком к себе. У Виктории было тяжелое детство и непростые браки, муж ее чуть не угробил. Женщина обожает адреналин и не отказывает себе в прыжках с парашютом, езде на большой скорости, дайвинге и других забавах. Она покупает для своей внучки все, что можно.

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Бабушка-тренер Оксана воспитала двух дочерей, которые уже родили ей трех внуков. Оксана ― мастер спорта по роллербежному спорту СССР, сейчас владеет роллерклубом, где занимаются и ее внуки. Старший ― Миша ― уже завоевывает первые награды. Старшая дочь Оксаны разведена, живет с двумя детьми и разными мужчинами. Оксана не вмешивается в дела дочерей, занимается воспитанием и здоровьем внуков.

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Викки живет за городом в собственном доме. Они с мужем занимаются бизнесом по недвижимости: покупают жилье, делают ремонт и продают. Женщина считает, что с возрастом нужно только больше за собой следить, и регулярно делает недешевые процедуры для своей внешности. У Вики две дочери, которые живут и учатся в Польше. У старшей Карины есть дочь Соломия, с которой бабушка общается по видеосвязи. Викки считает себя супербабушкой, потому что занимается собственной жизнью и не забывает о дочерях и внучке.

«Супербабушка»-2 ― кто победил на 2 неделе

  • Викки ― 41 балл;
  • Алла ― 39 баллов;
  • Виктория ― 38 баллов;
  • Оксана ― 31 балл.

Дмитрий Карпачев сказал, что, по его мнению, бабушка ― это результат жизненного пути, а не неожиданного рождения внука или внучки. Опыт и воспитание детей напрямую влияют на семью ― агрессия порождает агрессию, неумение защитить границы разрушает отношения матери с ребенком.

Своими баллами эксперт мог бы изменить ситуацию, но решил оставить все как есть, потому что ему импонирует выбор участниц.

Итак, победительница 2 недели «Супербабушки»-2 ― роскошная бабушка Викки.

Все выпуски психологического реалити «Супербабушка» можно посмотреть на СТБ и на сайте.

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