«Супербабушка» 2 сезон 8 выпуск: Роскошная бабушка Викки живет для себя

10 февраля на телеканале СТБ вышел 8 выпуск психологического реалити «Супербабушка»-2, где бабушки соревнуются за заветное звание. Почему Викки ставит себя на первое место? Действительно ли ее бизнес так успешен, как она говорит? Что рассказали о Викки родственники? И кто стала победительницей 2 недели «Супербабушки»-2?

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Викки живет за городом в собственном доме. Они с мужем занимаются бизнесом по недвижимости: покупают жилье, делают ремонт и продают. Женщина считает, что с возрастом нужно только больше за собой следить, и регулярно делает недешевые процедуры для своей внешности. У Вики две дочери: Карина и Алина, которые живут и учатся в Польше. У Карины есть дочь Соломия, с которой бабушка общается по видеосвязи. Викки считает себя супербабушкой, потому что занимается собственной жизнью и не забывает о дочерях и внучке.

Героиня встретила бабушек во дворе. Она примерила шикарную шубу и шелковое леопардовое платье, чтобы произвести впечатление, а женщинам предложила шампанское. Однако не всем понравилась такая встреча.

Когда хозяйка завела новых подруг в дом, они были поражены тем, что он очень старый и ремонт внутри не свежий. Они не стали скрывать свое мнение о том, что увиденное не соответствует тому, как Викки себя преподносит при общении. В гостиной их ожидал новый сюрприз ― только что купленный телевизор в пленке, который стоял в паре с только что купленными подушками и букетиком, причем женщины нашли на подушках и букете не оторванные ценники.

Викки же рассказала, что ей более важно, какой ее видят люди, когда она выходит в свет, и что когда-то она стыдилась куда-то поехать на машине, которая была дешевле ее предыдущей. Как такое поведение оценил Дмитрий Карпачев?

К Викки приехали дочери Алина и Карина, которые привезли внучку. Ребенок поначалу не узнал бабушку, чем расстроил ее. Девушки приятно поразили инспекцию, а Соломия оказалась очень умной и развитой на свои 2 года.

Во время личного общения Карина рассказала, что она блогер по здоровому питанию, раньше работала в Google, а Алина учится и занимает должность аналитика в известной компании. Девушки признались, что мама была суровой, и они уже с третьего класса вынуждены были стать полностью самостоятельными: сами ездили на учебу и делали работу по дому. Карина воспитывает дочь не так, как ее воспитывала мама. Они считают, что мама ― это защита у детей.

За ужином участницы расспросили Викки о воспитании дочерей, а также о работе мужа. Героиня призналась, что в 90-е годы они голодали и она делала все, чтобы обеспечить семью. Даже работы мужа-водителя было недостаточно. Она начала первый бизнес ― продажу сигарет у метро и на базаре. Когда они купили первую квартиру, Виктория сменила занятие и стала работать уборщицей, а затем поваром в семье.

Когда дочки переехали в Польшу, Викки хотела еще родить ребенка, однако потеряла его. Спасло женщину то, что она наконец-то занялась своей жизнью и здоровьем.

Как прошел разговор роскошной бабушки Викки с Дмитрием Карпачевым, что он ей посоветовал и кто стала победительницей 2 недели ― смотрите в полном 8 выпуске 2 сезона «Супербабушки».

Video: «Супербабушка» 2 сезон 8 выпуск: Роскошная бабушка Викки живет для себя Героиней 8 выпуска проекта Супербабушка 2 стала роскошная бабушка Викки, выбравшая работу, а не детей. Как прошла инспекция в 8 выпуске Супербабушки 2 и кто победил – читайте на сайте.

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