«Супербабуся» 2 сезон 8 випуск: Розкішна бабуся Віккі живе для себе

10 лютого на телеканалі СТБ вийшов 8 випуск психологічного реаліті «Супербабуся»-2, де бабусі змагаються за заповітне звання. Чому Віккі ставить себе на перше місце? Чи справді її бізнес такий успішний, як вона каже? Що розповіли про Віккі родичі? І хто стала переможницею 2 тижня «Супербабусі»-2?

Віккі живе за містом у власному будинку. Вони з чоловіком займаються бізнесом з нерухомістю: купують житло, роблять ремонт і продають. Жінка вважає, що з віком треба тільки більше за собою стежити, і регулярно робить недешеві процедури для своєї зовнішності. У Віккі дві доньки: Каріна та Аліна, які живуть і навчаються в Польщі. У Каріни є донька Соломія, з якою бабуся спілкується по відеозв’язку. Віккі вважає себе супербабусею, бо займається власним життям і не забуває про доньок та онучку.

Героїня зустріла гостей у дворі. Вона вбралася в шикарну шубу та шовкову леопардову сукню, щоб справити враження, а жінкам запропонувала шампанське. Проте не всім сподобалася така зустріч.

Коли господиня завела нових подруг у будинок, то вони були вражені тим, що він дуже старий і ремонт усередині не свіжий. Бабусі не стали приховувати свою думку про те, що побачене не відповідає тому, як Віккі себе подає при спілкуванні. У вітальні на них чекав новий сюрприз ― щойно куплений телевізор у плівці, який стояв у парі зі щойно купленими подушками та букетиком, причому жінки знайшли на подушках та букеті не відірвані цінники.

Віккі ж розповіла, що їй важливіше, як її бачать люди, коли вона виходить у світ, і що колись вона посоромилась кудись поїхати на машині, яка була дешевша за її попередню. Як таку поведінку оцінив Дмитро Карпачов?

До Віккі приїхали доньки Аліна та Каріна, які привезли онуку. Дитина не впізнала бабусю, чим засмутила її. Дівчата приємно вразили інспекцію, а Соломія виявилася дуже розумною та розвиненою на свої 2 роки.

Під час особистого спілкування Каріна розповіла, що вона блогерка із здорового харчування, раніше працювала в Google, а Аліна вчиться та обіймає посаду аналітика у відомій компанії. Дівчата зізналися, що мама була суворою, і вони вже з третього класу змушені були стати повністю самостійними: самі їздили на навчання та виконували хатню роботу. Каріна виховує доньку не так, як її виховувала мама. Вони вважають, що мама ― це захист у дітей.

За вечерею учасниці розпитали Віккі про виховання доньок, а також про роботу і чоловіка. Героїня зізналася, що в 90-ті роки вони голодували і вона робила все, щоб забезпечити сім’ю. Навіть роботи чоловіка, який працював водієм, було недостатньо. Вона почала перший бізнес ― продаж цигарок біля метро або на базарі. Коли вони купили першу квартиру, Вікторія змінила заняття і стала працювати прибиральницею, а потім кухарем у сім’ї.

Коли доньки переїхали до Польщі, Віккі хотіла ще народити дитину, проте втратила її. Вилікувало жінку те, що вона нарешті зайнялася своїм життям та здоров’ям.

Як пройшла розмова розкішної бабусі Віккі з Дмитром Карпачовим, що він порадив їй і хто стала переможницею 2 тижня ― дивіться в повному 8 випуску 2 сезону «Супербабусі».

