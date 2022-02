«Супербабуся» 2 сезон: бабуся-екстремалка, бабуся-домогосподарка, бабуся-тренерка і розкішна бабуся ― учасниці 2 тижня

7 лютого о 19:05 на телеканалі СТБ вийде 5 випуск 2 сезону психологічного реаліті «Супербабуся». Чотири нові учасниці продемонструють, що вони знаються на вихованні краще за інших, і спробують отримати титул «супербабуся». На другому тижні сезону за омріяне звання боротимуться: бабуся-екстремалка Вікторія, бабуся-домогосподарка Алла, бабуся-тренерка Оксана і розкішна бабуся Віккі. Докладніше про кожну учасницю читайте в матеріалі.

Більше на тему: Немає межі молодості, немає початку старості ― Ольга Приходько розкрила таємниці 2 сезону «Супербабусі» на СТБ

Бабуся-екстремалка Вікторія

Вікторія виховала двох синів, і в неї вже є 8-річна онука. Бабуся стрибала з парашутом, пірнала з аквалангом, літала на повітряній кулі, їздить на мотоциклі, а нещодавно піднялася на Говерлу і поклала голову до рота крокодила. Рідним немає сенсу переживати, бо Вікторія ні в кого нічого не питає перед тим, як зробити. Вона виросла в сім’ї, де багато матюкалися, тому не вважає ненормативну лексику чимось незвичним.

Бабуся-домогосподарка Алла

Алла виховала 26-річну доньку, а її онуку всього 6 місяців. Вона домогосподарка і отримує неймовірне задоволення від того, що готує і підтримує дім у чистоті, а ще від свого хобі ― фуд-флористики.

Бабуся-тренерка Оксана

У спортивної бабусі Оксани троє онуків: 11-річний Михайло та 5-річні Мілана і Святослав. Вона майстер спорту з ковзанярства і любить дисципліну, а зараз має ролер-клуб, де тренує охочих. Усіх дітей й онуків Оксана привчила до роликового спорту. Вдома у неї свій внутрішній устав та закони для членів сім’ї: як бабуся сказала ― так і буде.

Розкішна бабуся Віккі

Онучка називає Вікторію Віккі, тому вона віддає перевагу такому звертанню. У Віккі двоє дітей та онучка від старшої доньки. Вона не витрачає часу на приготування їжі, любить себе і регулярно відвідує СПА, лазню та косметичні процедури. Вони з чоловіком постійно мандрують. У Віккі є власне агентство нерухомості, якому вона присвячує вільний час, коли не подорожує і не займається в залі. Бабуся закохана у свого чоловіка. Діти живуть у Варшаві, вона спілкується з ними та онукою онлайн.

Протягом тижня учасниці ходитимуть одна до одної в гості з інспекціями. Вони оцінять суперниць за такими критеріями: виховання, хазяйновитість і саморозвиток. У фіналі експерт з питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов віддасть одній із них свої 10 балів. Учасниця, яка набере найбільшу кількість балів, отримає заповітне звання «супербабуся».

Психологічний проєкт «Супербабуся»-2 виходить на СТБ о 19:05 з понеділка по четвер. Не пропустіть нові випуски!

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.