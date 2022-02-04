7 февраля в 19:05 на телеканале СТБ выйдет 5 выпуск 2 сезона психологического реалити «Супербабушка». Четыре новых участницы продемонстрируют, что они разбираются в воспитании лучше других, и попытаются получить титул «супербабушка». На второй неделе сезона за заветное звание будут бороться: бабушка-экстремалка Виктория, бабушка-домохозяйка Алла, бабушка-тренер Оксана и роскошная бабушка Викки. Подробнее о каждой участнице читайте в материале.

Video: «Супербабушка» 2 сезон: бабушка-экстремалка, бабушка-домохозяйка, бабушка-тренер и роскошная бабушка ― участницы 2 недели Супербабушка 2 сезон: участницы 2 недели проекта. Бабушка-экстремалка, бабушка-домохозяйка, бабушка-тренерша и роскошная бабушка - узнайте больше об участницах 5, 6, 7 и 8 выпусков Супербабушка 2 на СТБ

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Бабушка-экстремалка Виктория

Виктория воспитала двоих сыновей, и у нее уже есть 8-летняя внучка. Она прыгала с парашютом, ныряла с аквалангом, летала на воздушном шаре, ездила на мотоцикле, а недавно поднялась на Говерлу и сунула голову в рот крокодила. Родным нет смысла переживать, потому что бабушка ни у кого ничего не спрашивает, прежде чем сделать. Она выросла в семье, где многие матерились, поэтому не считает ненормативную лексику чем-то непривычным.

Бабушка-домохозяйка Алла

Алла воспитала 26-летнюю дочь, а её внуку всего 6 месяцев. Она домохозяйка и получает невероятное удовольствие от того, что готовит и поддерживает дом в чистоте, а ещё от своего хобби ― фуд-флористики.

Бабушка-тренер Оксана

У спортивной бабушки Оксаны трое внуков: 11-летний Михаил и 5-летние Милана и Святослав. Она мастер спорта по конькобежному спорту и любит дисциплину, а сейчас имеет роллер-клуб, где тренирует желающих. Всех детей и внуков она приучила к роликовому спорту. Дома у нее свой внутренний устав и законы для членов семьи: как бабушка сказала ― так и будет.

Роскошная бабушка Викки

Внучка называет Викторию Викки, поэтому она предпочитает такое обращение. У Викки двое детей и внучка от старшей дочери. Она не тратит время на приготовление пищи, любит себя и регулярно посещает СПА, баню и косметические процедуры. Они с мужем постоянно путешествуют. У Викки собственное агентство недвижимости, которому она посвящает свободное время, когда не путешествует и не занимается в зале. Бабушка влюблена в своего мужа. Дети живут в Варшаве, она общается с ними и внучкой онлайн.

В течение недели участницы будут ходить друг к другу в гости с инспекциями. Они оценят соперниц по следующим критериям: воспитание, хозяйственность и саморазвитие. В финале эксперт по детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев отдаст одной из них свои 10 баллов. Участница, которая наберет наибольшее количество баллов, получит заветное звание «супербабушка».

Психологический проект «Супербабушка»-2 выходит на СТБ в 19:05 с понедельника по четверг. Не пропустите новые выпуски!

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