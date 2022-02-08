«Супербабушка» 2 сезон 6 выпуск: бабушка-экстремалка Виктория забивает душевную боль адреналином

8 февраля на телеканале СТБ вышел 6 выпуск психологического реалити «Супербабушка»-2, где бабушки соревнуются за заветное звание. Почему Виктория обожает адреналин? Как её внучка относится к маме и папе? Какие трагедии были в жизни героини?

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Виктория дважды разведена, воспитала двух сыновей. Сыновья живут отдельно, а бабушка живет с невесткой и внучкой Машей. Виктория занималась ресторанным бизнесом, но продала своё заведение, чтобы быть дома с внучкой. Героиня прыгала с парашютом, увлекалась дайвингом, а сейчас гоняет на автомобиле и мотоцикле и получает кайф от жизни. Она считает себя супербабушкой, потому что балует Машу и делает для нее все.

Виктория встретила бабушек в байкерском наряде, на мотоцикле и с молодым парнем, который сразу же предложил девушкам прокатиться на его железном коне. Не все участницы одобрили такой сюрприз, но не все и отказались. Также они узнали от Виктории, что та приучила внучку гонять по пустой трассе на скорости до 100 км/ч и петь.

Дома у героини соперницы выразили недовольство тем, что у нее несколько шкафов с вещами. Однако их внимание сразу переключилось на семью Виктории ― она удивила всех тем, что живет с невесткой и внучкой, которых забрала к себе. Женщина объяснила, что ее сын разведен и живет отдельно, а внучку она забрала к себе, потому что мать вроде бы не занималась ее воспитанием. По словам Виктории, Маша в пять лет не умела читать, считала до пяти, чем шокировала бабушку. Именно это обусловило предложение невестке с переездом.

Бабушка все время держит Машу возле себя, покупает ей все, балует, возит на отдых. Внучка ходит в школу леди и учится в классе с девочками, отдельно от ребят ― распространенная практика в современных гимназиях и лицеях. Гости подарили Маше куклы, и она отметила, что бабушка покупает все же лучше. Сама Виктория не видит в этом ничего удивительного, но что сказал Дмитрий Карпачев?

Во время инспекции квартиры участницы тщательно исследовали шкаф Маши. Девочка сказала, что у нее около 25 платьев и не менее 25 пар обуви, и ей нравится, когда много вещей.

В личном разговоре Маша рассказала, что больше любит бабушку: с ней она чувствует себя лучше, доверяет ей и даже спит вместе на ​​огромной кровати. Мама проводит с дочерью мало времени. Девочка мечтает, чтобы у мамы был большой дом, где она жила бы с ней вдвоем. Также в слезах Маша поделилась, что отец ругал, избивал ее и был достаточно жесток в методах воспитания, и что родители развелись. Что, по ее словам, Маше сказала бабушка о поведении отца?

Бабушки пообщались с мамой Маши ― Оксаной. Она отметила, что в 28 лет намерена устроить личную жизнь и не вмешивается в методы воспитания Виктории. Также Оксана рассказала, что отец Маши был агрессивным и женщина даже снимала побои. По ее словам, она не знала, что муж избивал их дочь.

Во время ужина Виктория призналась, что ее муж был неуравновешен и избивал ее на глазах у детей, и это тоже повлияло на их воспитание. Она сказала, что ее сын очень хороший и делает для Маши все, но у него жесткий характер из-за тяжелого детства. А что она рассказала о своем втором муже?

Как прошел разговор бабушки-экстремалки Виктории с Дмитрием Карпачевым и что он ей посоветовал ― смотрите в полном 6 выпуске 2 сезона «Супербабушки».

Video: «Супербабушка» 2 сезон 6 выпуск: бабушка-экстремалка Виктория забивает душевную боль адреналином Героиней 6 выпуска проекта Супербабушка 2 стала бабушка-экстрималка Виктория, забравшая внучку и невестку после развода. Как прошла инспекция в 6 выпуске Супербабушка 2 – читайте на сайте.

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